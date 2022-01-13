Будет игра стратегий, – политолог предположил, задержат ли Порошенко в аэропорту

Петр Порошенко вскоре вернется в Украину. Как будут разворачиваться события в аэропорту – пока непонятно, но повышенное внимание к произошедшему может иметь положительные последствия для команды пятого президента.

Об этом в эфире 24 канала рассказал политолог Владимир Фесенко. В ответ на вопрос о том, пойдет ли Банковая на показательное задержание Порошенко в аэропорту, он сказал: "Мое предположение: на Банковой и в руководстве правоохранительных органов нет однозначной позиции относительно этого".

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Есть сторонники показательного задержания Порошенко, – Фесенко

"Рискну предположить, есть сторонники показательного задержания. Хотя я убежден, что максимум, что грозит Петру Алексеевичу – это большой залог или домашний арест", – считает Владимир Фесенко.

Политолог добавил, что в Украине посадить в тюрьму известного человека – практически невозможно, вследствие действующего Уголовно-процессуального кодекса в частности.

Также есть противники задержания Порошенко, отметил политолог, потому что в случае этого могут возникнуть конфликтные ситуации, рост политического напряжения, на чем не стоит акцентировать в период агрессии России.

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Команда Порошенко затягивает дело, – Фесенко

"Мне кажется, что в руководстве страны, правоохранительных органов, нет однозначной позиции относительно того, что дальше делать с Порошенко", – считает политолог.

Расследование нужно продолжать, зато адвокатская команда Порошенко затягивает это дело, процессуально уклоняется от того, чтобы им вручили повестку даже на допрос, поэтому будет игра двух стратегий. Владимир Фесенко Политолог

Порошенко ситуация вокруг его прибытия в Украину и вероятного задержания может быть выгодной. Чем более громкими будут события 17 января, тем лучше для него информационно и политически, сказал Фесенко.

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