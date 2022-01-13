Про це в ефірі 24 каналу розповів політолог Володимир Фесенко. У відповідь на питання про те, чи піде Банкова на показове затримання Порошенка в аеропорту, він сказав: "Моє припущення: на Банковій та в керівництві правоохоронних органів немає однозначних позицій щодо цього".

Зверніть увагу У ДБР заявили, що через втечу Порошенка за кордон проситимуть найжорсткіший запобіжний захід

Є прихильники показового затримання Порошенка, – Фесенко

"Ризикну припустити, є прихильники показового затримання. Хоча я переконаний, що максимум, що загрожує Петру Олексійовичу – це велика застава або домашній арешт", – вважає Володимир Фесенко.

Політолог додав, що в Україні посадити у в'язницю відому людину – практично неможливо, внаслідок чинного Кримінально-процесуального кодексу зокрема.

Також є противники затримання Порошенка, зазначив політолог, тому що у разі цього можуть виникнути конфліктні ситуації, зростання політичної напруги, на чому не варто акцентувати в період агресії Росії.

Зауважте Адвокати Порошенка просять про судове засідання в день його повернення

Команда Порошенка затягує справу, – Фесенко

"Мені здається, що у керівництві країни, правоохоронних органів, немає однозначної позиції щодо того, що далі робити з Порошенком", – вважає політолог.

Розслідування треба продовжувати, натомість адвокатська команда Порошенка затягує цю справу, процесуально ухиляється від того, щоб їм вручили повістку навіть на допит, тому буде гра двох стратегій. Володимир Фесенко Політолог

Порошенку ситуація довкола його прибуття в Україну та ймовірного затримання може бути вигідною. Чим гучнішими будуть події 17 січня, тим краще для нього інформаційно та політично, сказав Фесенко.

Володимир Фесенко про повернення Петра Порошенка: дивіться відео

Справа Порошенка: коротко