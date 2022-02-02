Будет касаться "150 в сумке": Венедиктова уже зарегистрировала дело Трухина
Источник:Интерфакс-Украина
Генпрокурор Ирина Венедиктова уже поручила зарегистрировать уголовное дело в отношении народного депутата Александра Трухина. Это касается вероятного предложения взятки полицейским.
Данные внесли в Единый реестр досудебных расследований. Досудебное расследование будут проводить детективы НАБУ.
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Еще раньше Венедиктова отмечала, что речь идет не только о ДТП Трухина, вопросов для изучения гораздо больше.
Предлагал взятку Трухин
СМИ обнародовали видео с камер полицейских, которые оформляли ДТП с участием народного депутата. На кадрах видно, что Трухин якобы предлагает полицейским 150 тысяч долларов за возможность покинуть место аварии. Говорит, что "тихонько уйдет в лес".
Более того, нардеп обещал "поговорить" с министром внутренних дел Денисом Монастырским.
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