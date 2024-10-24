Будет ли мобилизация 18-летних: что об этом говорит власть, военные и как это повлияет на экономику

.

В октябре советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко заявил о "давлении" на Владимира Зеленского со стороны американских политиков – как демократов, так и республиканцев относительно мобилизации мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. По словам советника, американцы якобы аргументируют это тем, что на войну во Вьетнаме США призывали с 19 лет. Но Зеленский не поддается на такое давление.

В поддержку снижения призывного возраста высказывался и секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко. По его словам, армии не хватает молодых людей, поэтому мобилизовать можно если не с 18, то с 20 лет. В то же время 9 октября Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла законопроект 11379-д, запретив мобилизацию ограниченно годных мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.

Действительно ли есть планы снизить мобилизационный возраст в Украине и что об этом думают военные и парламентарии – читайте в материале 24 Канала.

Что о мобилизации 18-летних говорят в Верховной Раде и Минобороны

Несмотря на то, что "официального запроса нет", республиканцы и демократы из США действительно поднимали вопрос снижения мобилизационного возраста, заявлял заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

Этот вопрос был скорее не ультиматумом, а побуждением к действию. Они аргументировали тем, что в их войнах основная составляющая – 18 – 25-летние,

– подчеркнул Егор Чернев.

Об этом же заявил и секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко:

Во всем мире нет такого, что люди с 20, с 18 лет не призываются. Мне пишут мои коллеги, конгрессмены, которые говорят: "Мы вам даем вооружение, вы говорите, что у вас нет людей, а как это у вас до 25 лет не призывают?". Мне трудно объяснить, потому что я не знаю. У меня юридически есть ответ, что у нас прописано в законе. Но реально – когда мы бьемся в жесточайшей войне, а у нас кто-то призывается, а кто-то не призывается.

Во время брифинга, 18 октября, министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что союзники поднимали вопрос снижения возраста призыва, поскольку хотят понять, почему Украина не мобилизует людей от 18 до 25.

К теме Мобилизуют ли мужчин после 50 лет: Вениславский дал объяснение

Первое: о мобилизации обсуждений не было. Второе: мы не комментируем слухи. Третье: когда меня спрашивают о мобилизации, я говорю, что мы провели вместе с парламентом закон (о мобилизации – 24 Канал), в котором четко понятно, как входит в периметр человек, как он становится военнообязанным, как тренируется, как выходит из периметра,

– сказал министр.

Однако сейчас мобилизация продолжается по закону, добавил министр:

"Мы всегда хотим давать выбор человеку, чтобы он сам выбирал. Сейчас, как мы говорим, мы работаем согласно всем нормам законодательства. В законодательстве четко определено, с 25 и выше. Если есть желание у кого-то прийти и служить своему народу, мы всегда рады".

Читайте также Показатели мобилизации выросли в 2,5 раза: сколько граждан вступают в ВСУ добровольно



Соломия Бобровская в парламенте / Фото из соцсетей

Соломия Бобровская, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, заявила в комментарии 24 Каналу, что слухи о снижении мобилизационного возраста не соответствуют действительности – такие вещи не обсуждаются на комитете.

Это не имеет воплощения ни в одном законопроекте, о снижении мобилизационного возраста никто не подавал – ни депутаты, ни Генштаб, ни Министерство обороны. Эти вещи безосновательны, они подогреваются время от времени, такой дискуссии в парламенте нет. Это можно услышать только исключительно в разговорах с военными, но вопрос снижения возраста мобилизации никогда не звучал как требование, скорее – как замечание о лучшем физическом состоянии более молодых людей. Но это не законодательная инициатива,

– заверила Соломия Бобровская.

Российские пропагандисты летом запустили фейк о том, что глава ГУР якобы поддерживает мобилизацию с 18 лет. Но позже это опровергли в Центре противодействия дезинформации: "Российские пропагандисты вырвали из контекста слова из выступления Буданова на встрече со студентами и преподавателями Киевской школы экономики."

Руководитель ГУР озвучил подсчеты России, что в случае, когда Украина будет мобилизовать граждан с 18, а не с 25 лет, то сможет воевать с Россией до 2033 года. А если снизит возраст призыва до 16 лет – то Украина будет воевать якобы до 2044-го. Но Буданов раскритиковал это:

Это только российские расчеты, в противовес врагу Украина ценит жизни своих граждан. Да и вряд ли кто-то сможет воевать до 2044 года, а до 2060-го и подавно. Здесь дело прежде всего в экономике – ни одна экономика столько времени в состоянии войны не выдержит. Но если Украина тратит на ведение войны в основном не совсем свои средства, то Россия – собственные, и враг это тоже четко понимает.

Кого все же могут мобилизовать до 25 лет Хотя Верховная Рада отменила мобилизацию ограниченно годных мужчин в возрасте до 25 лет, некоторые категории все же могут присоединиться к рядам Сил обороны.



Это:

• те, кто прошел срочную службу в мирное время;

• те, кто закончил высшее военное учебное заведение или военную кафедру и получил определенную военно-учетную специальность;



В остальных случаях мужчины в возрасте от 18 до 25 лет могут мобилизоваться по собственному желанию.

Как заявил в интервью УП Тарас Чмут, ветеран АТО и руководитель фонда "Вернись живым", мобилизация должна происходить с 20 лет.

Мы слишком много потеряли времени. Если мы хотим выжить как страна, мы должны повернуться к войне лицом, принять ее как реальность и начать с этим что-то делать. Иначе – все зря, сотни тысяч людей, которые погибли, которые искалечены, которые гибнут сегодня, пока мы здесь говорим. Оно все зря. Сейчас мы неэффективны. Неэффективная страна никогда не победит тоталитарную, авторитарную жесткую вертикаль силы и принуждения, у которой есть еще и 150 миллионов людей, и огромные средства,

– отметил Чмут.

Какая позиция у Зеленского относительно мобилизации с 18 лет

Президент Зеленский, в интервью, которое вышло на телемарафоне 18 октября, подтвердил, что Украина не имеет планов мобилизации с 18 лет. Несмотря на то, что международные партнеры хотели бы снижения мобилизационного возраста, украинская власть не видит причин для этих изменений, более того, даже считает их опасными.

К теме "На сегодня это опасно": Зеленский объяснил, почему опасается мобилизации с 18 лет

У нас мобилизация с 25 лет, и мы пока не видим, для чего вводить эти изменения. Я считаю, что на сегодня это опасно. Для этого есть инструмент. Пожалуйста, у Министерства обороны есть контракты – есть возможность контрактироваться по собственной воле,

– заявил президент.

Зеленский добавил, что в Украине отсутствуют какие-либо планы по снижению мобилизационного возраста.

Упоминания в медиапространстве о снижении возраста мобилизации президент назвал "информационными вбросами" и "большой проблемой".

Что думают военные о мобилизации с 18 лет

По мнению Героя Украины, командира подразделения К-2 54 ОМБр Кирилла Вереса, воевать с 18 лет может быть "немного рановато". Этой точкой зрения Верес поделился с 24 Каналом.



Кирилл Верес / Скриншот из интервью 24 Каналу

Кирилл Верес отметил, что личного состава сейчас действительно очень не хватает. Это касается и подразделения К-2, но пока там не готовы в массовом порядке привлекать к боям юношей.

Я говорю сейчас за себя. Мне очень не хватает личного состава, но я, пожалуй, еще не готов, чтобы у меня воевали массово 18-летние ребята. Возможно, я не прав,

– сказал командир.

"Безусловно, есть много командиров подразделений, которые придерживаются противоположного мнения. Они считают, что снижение мобилизационного возраста нужно. Их видение такое. Возможно, оно правильное в их подразделениях и в их форматах", – добавил Кирилл Верес.

Кроме этого, Герой Украины высказал свое мнение и о предельном возрасте для мобилизованных. По словам Вереса, людям в 59 лет достаточно сложно физически воевать. Конечно, есть исключительные примеры, но в основном мужчины старшего возраста не могут вести такую активную фазу обороны или наступления.

Также 18-летние ребята, я думаю, что это немножко рановато. Я не готов еще на это,

– подытожил Герой Украины.

Интересно! Против снижения мобилизационного возраста до 18 лет также высказался и бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время встречи с украинскими студентами в Лондоне.



Залужный отметил, что категорию людей до 25 лет надо максимально беречь, ведь именно они являются будущим Украины.

Нам нужна Украина и через 20 лет, и через 30 лет. А она вот – ей сейчас 18 лет. Это совсем другие люди, которые спасут эту страну,

– отметил бывший главком.

По его мнению, принудительно привлекать молодежь в армию можно только в крайнем случае.

Обратите внимание! В "Азове" основной возрастной диапазон добровольцев – это 18 – 35 лет, рассказал в интервью 24 Каналу Юрий "Милан" Гаврилишин, начальник центра комплектования 12-й бригады специального назначения "Азов".



В частности, секрет "победоносной истории" "Азова", по словам Гаврилишина, – это то, что ее творила молодежь от 18 до 25 лет. Эти люди более эффективны в уничтожении врага, считает собеседник, присоединение к бригаде людей в возрасте 18 – 25 лет всегда было в тенденции.

К теме Молодежь нужно максимально беречь, – Залужный против снижения мобилизационного возраста украинцев

О других мнениях относительно мобилизации юношей 24 Канал узнал у действующих военнослужащих.

Истории великих войн в Европе или мировых войн после появления массовых армий современной эпохи не знали ситуации, когда в затяжном конфликте на истощение не участвовали молодые люди от 18 лет. Нравится нам это или нет, но возможность понижения мобилизационного возраста есть. Подобная ситуация была во Франции в Первую мировую войну. Такая ситуация может повториться и в Украине. Не вижу в этом ничего нереального. Печально это или нет, это эмоция, а мы говорим о фактах,

– прокомментировал 24 Каналу "Док", инструктор одной из воинских частей.

В то же время с предыдущими мыслями не согласен "Счастливчик", военнослужащий, который непосредственно занимается кадровыми делами в подразделении БПЛА.

18-летние бывают еще очень неопытными. У нас после глобализации идет инфантилизация взрослого возраста. Есть исследования о взрослых детях – кидалтов (от kid и adult, на английском "ребенок" и "взрослый" – 24 Канал). Таких людей, если у них нет достаточно ума, не надо брать в армию,

– рассказывает военнослужащий.

"Счастливчик" приводит пример 19-летнего контрактника, который получил ранение не в бою, а из-за того, что поехал смотреть на прилет, а враги выпустили еще одну ракету.

Какое влияние на экономику может иметь снижение мобилизационного возраста

Уже на сегодняшний момент Украина имеет огромную проблему с кадрами, прокомментировал 24 Каналу Олег Пендзин, экономист и исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.

Когда речь идет о возрастном цензе (с 18 до 25 лет), надо понимать, что это период активного формирования профессиональных навыков, когда люди продолжают обучение в высших учебных мероприятиях, получают профессионально-техническое образование. Это формирование кадрового потенциала Украины на последующие годы. Кроме этого, в этот период чаще всего создаются семьи и рождаются дети,

– объяснил Пендзин.

Эксперт отмечает, что люди в возрасте от 18 до 25 лет будут формировать демографическую и трудовую картину на еще несколько поколений.

"Поэтому для меня абсолютно понятно желание, как можно дольше придержать именно эту категорию граждан, просто потому, что те люди чрезвычайно ценны, они еще не создали семьи, они еще не обеспечили воспроизводство населения. Есть очень много вещей, которые напрямую все зависят от этой социальной группы", – замечает Пендзин.

Также стоит выделить еще один момент, отмечает эксперт. Это то, что возрастная категория людей, которым сейчас от 18 до 25 лет, приходится на "демографическую" яму 1990-х.



То есть этих людей сейчас меньше чем других демографических групп в Украине, и их привлечение к мобилизации, по мнению Пендзина, является крайне негативным с точки зрения дальнейшей профессиональной деятельности и воспроизводства населения.

Во власти пока единодушно утверждают, что понижение мобилизационного возраста не произойдет. Есть закон, есть и критическая демографическая ситуация, при которой мобилизация юношей ударит по будущему Украины еще больше.

Однако отсутствие планов не является стопроцентной гарантией того, что понижение призывного возраста все же не произойдет рано или поздно. Но это уже во многом будет зависеть от самих сроков большой войны.