Иран начал эскалацию на Ближнем Востоке: приложила ли к этому руку Россия

Иран имеет ресурсы и возможности пойти на обострение в отношениях с целым рядом стран Ближнего Востока. В то же время возникает вопрос, выгодно ли Тегерану "втягиваться" в такую авантюру.

Участие России в процессе увеличения напряжения в отношениях между Саудовской Аравией и Ираном вызывает только риторические вопросы. Об этом 24 каналу рассказал эксперт Украинского института будущего Илия Куса.

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Эксперт отметил, что на сегодняшний день нет информации, свидетельствующей о том, что Россия влияет на Иран в ситуации с обострением против Саудовской Аравии и США.

Нападение Ирана на Саудовскую Аравию – это не факт. Мы пока говорим об этом, как о предположении, высказанном анонимными источниками в одном из изданий США. Мы еще не говорим о том, что что-то произошло. Также нет информации о договорном характере таких гипотетических планов,

– объяснил обозреватель.

По его мнению, нет доказательств того, что Россия и Иран "затеяли" какую-то общую игру, потому что региональная масштабная война не выгодна Тегерану.

"Иран может на это пойти, у них есть потенциал и возможности, но они проиграют в такой войне. Также война непопулярна среди иранцев, они ее не поддержат. Поэтому Тегерану нет смысла в это втягиваться. В то же время России не нужно об этом договариваться, поскольку они будут, безусловно, играть на этой идее, как они играли на ситуации с Тайванем через СМИ», – добавил аналитик.

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По его мнению, сейчас Кремль будет делать то же самое, "возбуждая эмоции и играя на антизападных настроениях Ирана".

"Они делали это весь последний год и будут рассказывать о том, что надо ударить по саудитам, как по союзникам США. В общем, для россиян это было бы желательно, несмотря на то, что они так могли потерять канал поставок вооружений. Это для них не является трагическим", – подчеркнул политолог.

Он резюмировал, что иранское руководство будет осторожно относиться к вопросу, связанному с тем, чтобы пойти на какую-то серьезную эскалацию с целым рядом государств региона.

"Пока речь идет о рисках ограниченных военных ударов из Йемена по нефтяной инфраструктуре КСА, которые мы видели в предыдущие годы", – констатировал Куса.

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