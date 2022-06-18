Будет последним приказом Лукашенко – Латушко ответил, пойдет ли Беларусь в наступление

18 июня 2022 , 19:01
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Сейчас ситуация выглядит так, будто вооруженные силы Лукашенко готовятся к полноценному нападению на Украину. Накануне Владимир Зеленский даже собрал заседание на этот счет.

Однако если Беларусь решит напасть на Украину – для самопровозглашенного президента это закончится плохо. Об этом 24 каналу сказал Павел Латушко – белорусский оппозиционер, эксминистр культуры Беларуси.

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Что сейчас происходит в Беларуси

По его словам, с одной стороны заметно, что Лукашенко проводит частичную мобилизацию вооруженных сил Беларуси, также концентрация войск у границы с Украиной.

Кроме того, он говорит о необходимости создания "народного ополчения". Одновременно в Беларуси продолжаются провокации и мощная пропагандистская "обработка", в том числе и со стороны Лукашенко.

"Мы также получили информацию о том, что несколько тысяч ПИК "Вагнер" прибыли в Беларусь", – заявил Латушко.

Последний приказ Лукашенко

Поэтому из всего этого и возникает вопрос – пойдет ли Лукашенко на наземную операцию или нет.

Я склоняюсь к тому, что если вдруг Лукашенко таки отдаст приказ, это будет последним его приказом,
– убежден Латушко.

На это есть две причины:

  • он обнажит свои тылы, так как сможет отправить воевать только ССО – наиболее отданную ему часть вооруженных сил Беларуси;
  • даже в глазах элиты он будет выглядеть полностью подконтрольным Кремлю и даже лишится статуса диктатора.

Однако Латушко считает, что вряд ли белорусский глава решится на такой шаг.

Что известно о рисках вероятного наступления из Беларуси

  • У границы с Украиной сохраняется активность белорусов. В частности, они провели командно-штабную учебу, которая длилась с 14 по 16 июня.
  • Белорусские подразделения продолжают выполнять задачи по прикрытию границы на Волынском и Полесском направлениях. В то же время, туда подвозят боеприпасы и технику.
  • Наблюдатели сообщили, что белорусские войска в июне начали проводить гораздо больше учебно-тренировочных мероприятий. Кроме того, вблизи белорусско-украинской границы открылись пункты приема мобилизованных.
  • Украинские пограничники рассказали, что Беларусь разместила у границы 7 своих батальонов и привлекла подразделения МВД. Однако там пока нет ударной группировки, которая могла бы совершить нападение.
Внимание! Владимир Зеленский 15 июня собрал заседание о возможной угрозе нового вторжения со стороны Беларуси. Он поручил проверить готовность в четырех областях.

Что говорят другие специалисты

  • Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что в настоящее время в Беларуси нет столько войск , как было 24 февраля. Когда ВСУ выгнали российских захватчиков из Киевщины, они были передислочены на Восток Украины.
  • Советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив заявил, что для Лукашенко решение напасть на Украину может стать катастрофой . По его мнению, диктатор играет в устрашение, чтобы сковывать украинские войска по просьбе российского президента Владимира Путина.

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Автор: Аліна Оліховська