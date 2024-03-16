Будет работать на другом направлении: Юрий Игнат больше не спикер Воздушных Сил

Командующий Воздушных Сил Николай Олещук сообщил, что Юрий Игнат оставляет должность начальника службы связей с общественностью. Отмечается, что он займет другую должность в Командовании.

Кем же теперь станет экс-глава Воздушных Сил, Николай Олещук не сообщил. Командующий поблагодарил Игната за службу и информационное противостояние врагу.

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Отставка Игната

Николай Олещук рассказал, что за время полномасштабного вторжения благодарил Юрия Игната дважды в год – на день рождения и профессиональный праздник. Он благодарен бывшему спикеру за огромный объем работы и результат борьбы с врагом на информационном фронте Украины.

Командующий Воздушных Сил сообщил, что Юрий Игнат оставляет должность начальника службы связей с общественностью.

Сегодня я поблагодарю полковника Юрия Игната в пятый раз. Поблагодарю за продуктивную работу в должности начальника службы связей с общественностью Командования Воздушных Сил. Он будет оставаться в составе Воздушных Сил и будет работать на другом направлении не менее успешно. Не сомневаюсь,

– отметил командующий.

Олещук добавил, что уверен, что еще неоднократно поблагодарит Игната. Он добавил, что жизнь продолжается, а самое главное – всем оставаться людьми.

Изменения в армии

Владимир Зеленский ранее рассказал, что новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский имеет карт-бланш на кадровые изменения в армии, в штабах – любые. В начале марта президент отмечал, что ожидает детальный доклад и конкретные предложения по дальнейшим изменениям и действиям Украины.

В тот же день – 2 марта, Александр Сырский сообщил о кадровых перестановках среди командиров бригад. Тогда он отметил, что принял все необходимые решения по обеспечению военных резервами, боеприпасами, БпЛА и другим оборудованием.

Во время пресс-конференции в феврале президент Украины поделился, что новый контрнаступательный план нашего государства включает, в частности, смену командования. Украинский лидер отметил, что таких планов будет несколько – из-за вероятной утечки информации. Он добавил, что увольнение Валерия Залужного это "внутренний момент".