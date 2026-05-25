Самый большой страх: медиаэксперт назвал, что пугает россиян в их будущем

Для многих россиян Путин уже давно стал не просто президентом, а привычным состоянием самой России. Целые поколения выросли в системе, где он был всегда, поэтому мысль о стране без него для них связана не с обновлением, а с тревогой.

Медиаэксперт и политический консультант Алексей Ковжун в эфире 24 Канала объяснил, что в этом и скрывается главный страх российского общества. По его словам, людей там пугает не столько фигура самого Путина, сколько то, что начинается после него.

Путин для россиян стал частью самой России

Российская пропаганда годами примеряла Путину различные исторические образы – от Сталина до царских фигур. Были и показательные роли "вождя", и весь этот спектакль с полетами, погружениями и постановочным героизмом. Однако, как отметил Ковжун, теперь ему уже не надо ничего доказывать через новый образ, потому что для большой части россиян он и так стал привычным состоянием государства.

Его там давно не воспринимают как политика, которого можно представить вне власти. Целые поколения не помнят никого, кроме него, поэтому Путин для них уже не роль и не маска, а постоянная величина, без которой они не представляют, как устроена страна.

Россиянам не продашь Путина как Сталина. Есть целые поколения, которые никого, кроме Путина, не помнят. Это для них константа,

– отметил Ковжун.

Отсюда и возникает странная конструкция, где Путин якобы всесильный, но в то же время ему постоянно "не доложили" или "наврали бояре". Здесь важно уже не то, кем именно его показывают по телевизору, а то, что он просто есть, и на этом держится ощущение привычного порядка.

Они просто живут в Путине. И высказывание "есть Путин – есть Россия, нет Путина – нет России" наполняется смыслом,

– подчеркнул медиаэксперт.

Для значительной части российского общества он уже слился не только с властью, но и с самим ощущением стабильности. Поэтому разговор о будущем без Путина для них звучит не как политическое изменение, а как слом всего привычного мира.

Россиян пугает будущее без Путина

Самая большая тревога для многих россиян связана не с самим Путиным, а с тем, что будет после него. Привычный порядок для них держится на простой и понятной схеме: сегодня есть Путин, работает телевизор, работает завод, жизнь движется по кругу и не требует никаких решений о будущем.

К слову! The Guardian пишет, что в российских элитах заметно растет разочарование войной и самим Путиным, а в стране все сильнее ощущаются усталость, инфляция, налоги, отключение мобильного интернета и общее недовольство жизнью. В то же время быстрого переворота там не ожидают, а реальная угроза для Путина может возникнуть только внутри его окружения, а не из-за массовых протестов.

Ковжун объяснил, что эта привычка к предсказуемости для них важнее любых разговоров о развитии или изменениях. Россиянин не спрашивает, каким должно быть государство дальше, потому что для него государство уже срослось с одной фигурой, а все остальное выглядит как тьма, в которой нет никаких правил.

Не будет Путина – этого не будет. Будет что-то другое, а этого не будет. И это страшно для них, потому что люди не хотят перемен,

– отметил Ковжун.

Он обратил внимание, что в демократических странах переход власти не воспринимается как катастрофа, потому что люди понимают сам механизм смены правительства.

Когда в Британии меняется правительство, один премьер ручкается с королем и выходит, а второй подъезжает и тоже здоровается. И все знают, что будет дальше. Что будет, когда умрет Путин, никто не знает,

– отметил Ковжун.

Даже сама мысль о смерти Путина или исчезновения его из системы сразу запускает страх перед хаосом.

Это их пугает, потому что это неопределенность, это тотальный хаос и это тьма,

– отметил медиаэксперт.

Поэтому российское общество держится не только за власть, но и за знакомый ритм жизни, в котором все давно разложено по местам. Будущее без Путина для них выглядит не как шанс что-то изменить, а как пропасть, где никто не знает, что будет дальше.

Что известно об ослаблении позиций Путина?

Глеб Остапенко отметил, что Россия постепенно теряет сильную переговорную позицию, а времени на достижение хоть какого-то "победного" результата у нее остается все меньше. В то же время массированный удар по Украине 24 мая показал, что Кремль не готовится к длительному перемирию и дальше делает ставку на войну.

The Telegraph отмечает, что затяжная война все сильнее бьет по самой России: экономика все больше работает на военные нужды, в стране растет дефицит людей для армии и рынка труда, а власть усиливает контроль над информационным пространством. Несмотря на доходы от энергоресурсов и жесткое подавление оппозиции, российская политическая система проходит один из самых тяжелых периодов за последние десятилетия.

На этом фоне все более заметными становятся и публичные признаки слабости самого Путина. После того, как он не смог трижды выкрикнуть "ура", пропагандистские медиа начали убирать это видео, а ранее в сети уже появлялись записи с его кашлем, запинками, неудачными дублями и странным поведением во время выступлений.