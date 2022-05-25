Будущее Европы сейчас формируется в окопах под Северодонецком и Бахмутом, – Подоляк

Российские войска пытаются захватить Северодонецк и Бахмут. Для этого они буквально уничтожают город. Ситуация прокомментировал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

По его словам, будущее Европы формируется не в таких городах как Брюссель или Давос. А именно в окопах, расположенных под Северодонецком и Бахмутом.

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Кроме того, он прокомментировал, какой может быть продолжительность войны. По его мнению, все зависит от скорости введения энергетических санкций и объемов снабжения оружием.

Будущее Европы сегодня формируется не в Брюсселе или Давосе, а в окопах под Северодонецком и Бахмутом. Продолжительность этой войны зависит от скорости введения энергетических санкций и объемов снабжения оружием. Хотите окончание войны? Ключ к миру – в ваших столицах,

– сообщил Михаил Подоляк.

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