Об экстрадиции бывших топ-чиновников, платных камерах в тюрьмах и сколько Украина тратит на их содержание, о Коломойском, ответственности России за преступления и об украинских генпрокурорах – в интервью программы "Без масок шоу" рассказал министр юстиции Украины Денис Малюська.

Также министр рассказал о своих заработках и готовится ли он к отставке – об этом читайте на 24 канале.

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Об экстрадиции Онищенко

У вас сейчас идет реформа пенитенциарной службы и мы видим в фейсбуке немало сообщений о том, в каком состоянии у нас СИЗО, тюрьмы. И это была основная причина, почему экс-нардепа Александра Онищенко Германия отказалась экстрадировать в Украину. Там считают, что условия содержания заключенных в украинских тюрьмах могут навредить здоровью и жизни человека.

В отношении Онищенко – это решение базируется на устаревшей информации, на устаревших оценках. Сейчас платные и даже бесплатные камеры находятся в достаточно хорошем состоянии. Никакие права человека там не нарушаются и там ему бы обеспечили надлежащее содержание.

Но суды не имеют доступа к новой информации, берут старые отчеты, соответственно олигархов или топ-чиновников мы можем "доставать" из-за рубежа уже через год-два без проблем и обвинений.

Фотосравнение ремонта в камерах киевского СИЗО / Фото Дениса Малюськи То есть Онищенко мы вернем только через год-два? Не знаю. Это зависит от правоохранительных органов. Скажу точно, что через год-два у нас будет хорошая ситуация в следственных изоляторах и точно о них не будет уже такой плохой репутации, как сейчас. Что известно об аресте Онищенко?

Онищенко в Украине обвиняют в организации схемы по перепродаже купленного в госкомпаний газа своим же фирмам по заниженным ценам в 2013 – 2016 годах. Убытки оценивают на сумму в почти 3 миллиарда гривен.



В 2016 году Рада лишила его депутатского иммунитета и дала согласие на арест. Правда, тогда он уже уехал из Украины.



Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил о том, что Онищенко должны вернуть в Украину из Испании, где он проиграл все суды по обжалованию экстрадиции в ноябре 2019 года.



По решению немецкого суда, он ожидал решения об экстрадиции в Украину. В декабре 2019-го подозреваемого задержали в немецком городе Аахен и поместили в следственный изолятор. О платных камерах Что такое платные тюрьмы и кто в них сидит? Сколько за них платят? Нормально платят. Платные камеры мы действительно запустили. Это новая инициатива, ее раньше не было. Сейчас работают примерно месяц. С каждой неделей открываются новые камеры в новых городах, в следственных изоляторах. Соответственно, всюду можно будет за умеренную плату находиться в нормальных условиях. Как правило, это где-то 3 – 4 тысячи гривен в месяц. Сутки – примерно тысяча гривен, за неделю – примерно 2 тысячи. Это в областных центрах. В Киеве дороже – примерно 12 тысяч гривен в месяц. Справка. На сайте Министерства юстиции указано, что правительство ввело экспериментальный проект по платной услуге по предоставлению улучшенных бытовых условий в следственных изоляторах Украины.



К примеру, в Черниговском СИЗО стоимость платных камер составит: за 1 сутки – 500 гривен, за неделю – 1600 гривен, за месяц – 3500 гривен. В Киеве – 2000 грн в сутки, 8 тысяч гривен за неделю и 12 тысяч в месяц. Сколько заработали состоянию на сейчас? Дня 4 назад было 115 тысяч гривен. Это в государственный бюджет идут эти деньги? Они идут в специальный бюджетный фонд, который мы используем на ремонт бесплатных камер. Мы уже начали ремонт камер в Лукьяновском СИЗО. Я думаю, где-то в июле продемонстрируем результат. 12 тысяч гривен для Киева – это не так уж и много. Потому что взятки, которые ранее уплачивались за камеры с улучшенными условиями – намного больше, чем 12 тысяч гривен. Поэтому это достаточно неплохой шаг навстречу тем, кто раньше платил коррупционные платежи. К теме Платные камеры в СИЗО: сколько стоят и кто там уже сидит О своей зарплате Я помню, что вы были одним из тех министров, которые критиковали попытки уменьшить министрам зарплаты. Это было еще при Гончаруке. Не было попыток депутатов уменьшить заработную плату. Были разговоры. Но вы все равно остались в правительстве. Вам доплачивают? Нет, не доплачивают. И платят столько, сколько всем остальным топ-чиновникам в стране и судьям также – 37 тысяч гривен в месяц. Это и есть моя зарплата. Мои ежемесячные расходы существенно больше. Поэтому сейчас живу, тратя пенсионное накопление, которое у меня осталось с предыдущей работы. Сколько тратите в месяц? На карантине расходы существенно меньшие. Дети в школу не ходят, остаются дома, соответственно мы едем из дома на работу, с работы домой каждый день. Соответственно тысяч 50 в месяц хватает, а вне карантина больше. На какой машине передвигаетесь? По работе, в рабочий день – на рабочем автомобиле, принадлежащем Министерству юстиции. На выходных – моя Mazda 5. О пожизненно заключенных Вы готовы нанимать в Минюст "пожизненных"? Готов. На самом деле, они после того, как будут освобождены, или даже на время пребывания в учреждениях исполнения наказаний могут выполнять какую-то техническую работу. Конечно, не юридическую. Я не поняла процедуру. Они сидят пожизненно. Вы хотите их забирать из тюрьмы? Нет, не забирать. У нас часто заключенные работают и получают за это заработную плату. Некоторые получают достаточно неплохую заработную плату. Недавно был в женской колонии, там за последний месяц несколько человек сразу получили зарплату 7 тысяч гривен. Это очень неплохо, учитывая, что это какое-то село и люди находятся в тюрьме. Там работает государственное предприятие, которое занимается пошивом. Люди зарабатывают неплохие деньги.

Денис Малюська / Фото 24 канала

С "пожизненными" немного сложнее история, потому что они почти никогда не имеют возможности работать и зарабатывать деньги. Поэтому и возмещать ущерб, причиненный преступлением, за счет заработной платы. Они, по сути, содержатся государством и ни за что не платят. В этом и абсурд ситуации. Они имеют силы, здоровье, желание работать, а государство их силы не использует. При том, что часть средств все равно шла бы на возмещение причиненного ущерба. Неправильно, что налогоплательщики их кормят, обеспечивают проживание, охрану и остальное.

Сколько Украина тратит на содержание тюрем

Сколько Украина тратит на содержание тюрем и заключенных?

Вся пенитенциарная система стоит Украине примерно 7 миллиардов гривен в год. Это недостаточная сумма, у нас дефицит овощей. Мы ищем дополнительное финансирование пищи для заключенных и осужденных. А резервы – огромные. Там есть огромные помещения, земельные участки – все это можно продавать. Есть предприятия, где средства просто разворовывают с доходов, которые они приносят.

Все это может генерировать огромный доход, 7 миллиардов – даже слишком много для системы, если мы наладим правление ресурсами, которые уже есть в системе.

Во время COVID-19 многие страны решили освобождать заключенных, чтобы они там не заражались в тюрьмах. Украина тоже будет идти таким путем?

Нет. Мы вносили законопроект об амнистии, рассчитанный на возможное потенциальное освобождение примерно 3 тысяч заключенных. Причем, их нужно было бы освобождать независимо от того, есть коронавирус или нет, потому что это легкие преступления.

Это традиционная история раз в 5 лет объявлять амнистию. Но даже на такой ограниченный шаг депутаты согласия не дали, поэтому все остается, как есть. Пока что. Не буду загадывать наперед, но пока с эпидемией мы справились хорошо. У нас мизерные цифры заболеваний. У нас 3 человек болело в легкой форме.

Обратите внимание Правительство инициирует амнистию 3 тысяч заключенных из-за эпидемии коронавируса

Об отношениях с депутатами

Вы говорите, что депутаты не поддержали ваш законопроект об амнистии. Депутаты в принципе не поддержали и программу правительства. Значит ли это, что правительство может в ближайшее время уйти в отставку? Вы готовитесь к такому возможному шагу?

Нет, мы не готовимся. Мы работаем в нормальном полноценном режиме. Это не необходимость для работы – ее принятие парламентом. Это плохой политический месседж.

Содержание программы было согласовано с комитетами. Каждое министерство отработало содержание программы со своим профильным комитетом, который сказал "окей". Там нет положений, которые не воспринимались депутатами, нет пожеланий депутатов, которые не были учтены. У нас есть полное взаимопонимание с парламентом по содержанию программы.

Программу правительства при Гончаруке одобрили с первой попытки. Программу правительства Шмыгаля никак не могут утвердить уже 4-й месяц.

А есть множество правительств, которые вообще не подавали программу правительства в парламент и обошлись без этого. Есть те, где парламент их не согласовывал. Так же это никак не влияло на продолжительность их работы.

Тогда в чем проблемы? Какие у вас недосказанности со "слугами народа"? Какие у вас отношения с партией?

Разные. Фракция огромная и там есть разные люди. У разных людей есть разные взгляды, разные предпочтения. Это всегда проблема большого количества людей. Если бы это была маленькая фракция, с ними можно было бы договариваться легче. Но политический месседж действительно получился не совсем хороший.

Денис Малюська / Фото 24 канала

О Коломойском и "Приватбанке"

Министерство юстиции также активно участвовало в разработке так называемого "антиколомойского" закона. И в том числе вы как Кабинет Министров представляете государство в судах, связанных с национализацией "Приватбанка". Это и в делах против Коломойского и Боголюбова, и в делах против братьев Суркисов. Можете рассказать об этом немного подробнее в контексте отношений с этими довольно известными и влиятельными людьми.

Касаемо Коломойского и Суркиса – мы действительно ведем сотни судебных дел, связанных с "Приватбанком" и бременем, которое возложил на бюджет и вообще на министерство весь процесс национализации "Приватбанка". Ведем достаточно успешно, как показало последнее дело Суркисов – Верховный суд мы выиграли. Причем в дело мы вступили лишь недавно.

Что известно о деле Суркисов?

Члены семьи Суркисов пытались в суде доказать, что не связаны с бывшими владельцами "Приватбанка". В НБУ уверены, что семья Суркисов имела особые отношения с экс-владельцами банка. Поэтому могла получать кредиты и размещали депозиты в банке не на рыночных условиях. Кроме того, они могли получать инсайдерскую информацию от владельцев.



Таким образом семья Суркисов хотела отменить процедуру bail-in. Именно по этой процедуре они были признаны лицами, связанными с бывшими владельцами банка. Поэтому их депозиты были обменены на акции банка, которые позже Нацбанк выкупил за одну гривну при национализации "Приватбанка".

Что это дает государству?

Он убирает риски того, что уже сегодня-завтра нужно было бы выплачивать Суркисам из активов "Приватбанка" – это десятки миллиардов гривен. И дальше бы пошла цепная реакция. Если бы Верховный суд, Большая Палата, подтвердили, что Суркисы имеют право на эти деньги, фактически автоматом дальше бы шла цепь подтверждения требований бывших акционеров "Приватбанка". Соответственно, тогда бы речь уже шла о сотнях миллиардов.

Это значит, что мы поставили точку в этой истории?

Нет. Это означает, что история еще будет продолжаться год-два.

Коломойский вмешивается в дело? Звонит вам в министерство? Общается через кого-то? Пытается повлиять?

Как-то повлиять – безусловно, потому что мы воюем в судах.

Между вами с Коломойским есть какие-то переговорщики, которые приходят и передают его слова?

Нет, были разговоры с его юристами, но не по делам "Привата", потому что у нас есть и другие дела.

То есть, вы с Коломойским не говорите?

Сейчас нет. Когда какие-то месседжи приходили, может, от Коломойского, может, не от Коломойского. Не знаю.

О чем? Что за месседжи? Когда и по какому поводу?

Я даже не помню. Какие-то скриншоты. Но я на них и не отвечал. Так же я когда-то был в первой волне, кому писал "Джокер". Мне он писал от имени Рябошапки. Причем писал настолько неграмотно, что там было за километр видно, что это не Рябошапка. На русском языке, с матами, с хамством. Рябошапка себе никогда такого не позволял.

О Рябошапке и Венедиктовой

Кто лучший генпрокурор – Рябошапка или Венедиктова? Вы как человек, который изучал право в Лондоне, что можете сказать о квалификации Рябошапки по сравнению с Венедиктовой?

Понятия не имею. Как с генеральным прокурором мы практически не сталкивались. Все же это разные зоны ответственности. И Венедиктова, и Рябошапка – прекрасные юристы, прекрасные люди. С Рябошапкой мы общались, сотрудничали в Офисе Президента, когда он еще работал, и с Венедиктовой, когда она возглавляла мой профильный комитет в Верховной Раде.

Ирина Венедиктова и Руслан Рябошапка / Коллаж 24 канала

Об ответственности России

А вот аннексия Крыма, оккупация Донбасса, сбитый Ил в Луганском аэропорту – возможно ли привлечь российских топовых чиновников за эти преступления?

Возможно. Что касается топовых чиновников и их личной ответственности – лучшим будет процесс по сбитому Boeing MH-17. Это лучший шанс привлечь их как физических лиц к ответственности.

Кого и когда мы можем привлечь?

Такие процессы занимают годы. У нас сейчас уже не один год продолжаются дела против России по искам в Европейский суд по правам человека. Есть 5 дел, связанных с аннексией. И у них всех до сих пор продолжается этап решения вопроса о приемлемости жалобы – может ли суд вообще это рассматривать. К сути мы даже не переходили, причем прошли уже годы. Соответственно, это займет еще несколько лет.

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И даже потом это не будет решенный вопрос, мол, мы выиграли и мы молодцы. Потом будет следующий, еще более сложный этап – получить средства, которые нам присудят. А это крайне сложно, потому что за рубежом имущество государства пользуется дипломатическим иммунитетом. Соответственно, обратить взыскание можно на очень малое количество активов.

Кроме того, Россия – специфический субъект. Зла натворила многим и очень много предприятий, бизнесменов, государств, которые сейчас бегают по миру и ищут активы, на которые можно обратить взыскание. Мы уже являемся одним из очередных должников, которые бегают по миру и ищут активы россиян.

Смотрите полностью интервью с Денисом Малюськой на 24 канале сегодня в 20:00