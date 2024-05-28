В Минобороны ответили, будут ли рассылать повестки через Резерв+

Сейчас нет законодательного решения об отправке повесток через приложение Резерв+, соответственно такое нововведение пока не планируется.

О вручении повесток рассказала заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарфона, передает 24 Канал.

Читайте также Изменения для категории ограниченно годных после 18 мая: разъяснения от Минобороны

Будут ли повестки в Резерв+

В период с 18 мая по 16 июля военнообязанным украинцам нужно обновить свои военно-учетные данные. Сделать это можно в частности в приложении Резерв+.

В Минобороны объяснили, что через мобильное приложение украинцам повестки не будут рассылать.

Сейчас работа над таким функционалом не ведется. Потому что нет законодательного решения на любом уровне. Поэтому повестки через приложение Резерв+ не рассылаются. И пока не планируются,

– сказала заместитель министра.

Скачать Резерв+ можно как и на андроид в Google Play Market, так и на IOS в App Store.

Обновление данных через Резерв+

Более миллиона военнообязанных обновили сейчас свои данные в мобильном приложении Резерв+. На обновление данных такого количества человек центры комплектования потратили бы годы, а с помощью приложения люди это сделали в течение нескольких дней.

Приложение Резерв+ после регистрации и обновления данных не стоит удалять с телефона. Данные военнообязанного все равно остаются в реестре и его все же вызовут в ТЦК: с помощью повестки или другим способом.

В Минобороны сообщили, что невоеннообязанным женщинам не нужно загружать Резерв+.