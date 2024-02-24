Будет ли Украина бить оружием партнеров по России: Зеленский дал четкий ответ

В течение долгого времени звучали споры о применении оружия западных партнеров во время ударов по территории России. Владимир Зеленский очертил границы его использования.

Во вторую годовщину начала полномасштабной войны страны-агрессора против нашего государства Киев посетили многие мировые лидеры. Во время пресс-конференции с ними украинский президент ответил, где Украина будет использовать оружие, предоставленное партнерами.

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Будут ли применять оружие по территории России

Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве заявил, что Украина не будет применять оружие партнеров на территориях других государств. По его словам, украинские защитники будут использовать его только на украинских временно оккупированных землях.

Если этот самолет работает над временно оккупированной территорией Украины – применяем наше оружие, если на других направлениях – применяем украинское оружие. Украина не имеет возможности, не имеет права и никогда не будет применять оружие партнеров на других территориях, кроме украинской временно оккупированной территории,

– подчеркнул украинский лидер.

Он также поблагодарил украинских воинов за эффективную работу в уничтожении вражеской техники. В то же время он выразил благодарность партнерам за поддержку Украины в борьбе с агрессией России.

Что касается сбития А-50 и других самолетов наших врагов – это в любом случае результат союза Украины и партнеров. Без этого союза нам было бы очень сложно, а в некоторых направлениях невозможно защищать свое государство,

– добавил Владимир Зеленский.

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