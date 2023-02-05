В Киеве и 2 областях первой половины воскресенья не будут отключать свет
Источник:ДТЭК
Похоже, что энергетикам удается постепенно стабилизировать ситуацию с электроснабжением в Киеве, области на Днепропетровщине. Собственно, в этих регионах не будут применять графики стабилизационных отключений в определенные часы, хотя должны.
Пока часть Одесской области через аварию на одном из энергетических объектов без света, в столице, Киевщине и Днепропетровщине в воскресенье, 5 февраля, в первую половину дня будет ток бесперебойно. Энергетики не планируют применять графики отключений в то время.
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С какого часа будут действовать отключения
Однако следует сказать, что долго наслаждаться непрерывным током жители этих регионов не смогут.
По команде "Укрэнерго" лимиты потребления будут применены только с 16:00 до 20:00 в Киеве (1233 МВт), Киевщине (882 МВт) и Днепропетровщине (1494 МВт),
– написали в ДТЭК.
Кроме того, там упомянули об аварии на подстанции в Одессе, отметив, что, к сожалению, из-за разрушения энерго инфраструктуры в области случаются экстренные отключения.Обратите внимание! Узнать, будут ли выключать свет по определенному адресу, можно на сайте ДТЭК каждого из этих регионов:
Одесситам следует быть готовыми к существенным ограничениям
К этой теме следует более подробно рассказать об аварии на одном из энергообъектов Одессы, произошедшей в субботу, 4 января:
- Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко отметил, что без тока в домах было около 500 тысяч человек. В то же время, к ликвидации этой аварии местные власти привлекли все соответствующие службы.
- Премьер Денис Шмигаль констатировал, что главная задача для энергетиков – это снабжать электричеством критическую инфраструктуру и многоквартирные дома. Речь идет о тех строениях, отопление которых зависит от электроснабжения.
- Также, по его словам, ситуация настолько сложна, что в ускоренном темпе возобновить энергопитание просто невозможно.
- Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заметил, что энергетики делают все, чтобы удалось выйти на графики отключений света по схеме "два часа через шесть".