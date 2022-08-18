Подоляк призвал не пренебрегать сиренами не только 24 августа
Военные эксперты предупреждают об опасности массированного ракетного обстрела Украины 24 августа. Однако не стоит привязываться к дате, ведь ракетная опасность со стороны оккупантов существует ежедневно.
Об этом в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. В частности, мнение об угрозе ужесточения ракетных обстрелов по Украине высказывал военный эксперт Олег Жданов.
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Подоляк подчеркнул, что ракетная опасность вообще никуда не исчезает.
"Я не люблю пугать людей или говорить, что все будет хорошо. Оккупанты обстреливают наши города. И будут обстреливать 23 и 24 августа, как и в любой другой день ", – сказал Подоляк.
Почему нужно реагировать на сирены
Советник главы Офиса Президента призвал украинцев заботиться о своей безопасности и реагировать всякий раз, когда раздается сигнал воздушной тревоги.
Давайте привыкнем к тому, что пока мы не победили, нам нужно строго соблюдать протокол. Если раздается сирена, нужно найти укрытие, где можно находиться в то время,
– подчеркнул Подоляк.
Он также прокомментировал информацию о том, что оккупанты массово стягивают ракеты в Украину. По словам советника главы ОП, россияне постоянно подвозят разные виды вооружения по всем направлениям: и из беларуси, и из Крыма. Также концентрируют большое количество сил на восточных границах Украины.
"Желательно, чтобы логистика у них постепенно разрушалась. Наши военные над этим уже работают", – добавил Подоляк.
Интервью Екатерины Соляр с Михаилом Подоляком: смотрите полное видео
Угрозы для Украины 24 августа: главное
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал о том, что оккупанты готовят провокации против Владимира Зеленского накануне Дня Независимости Украины. Однако деталей о возможных провокациях от россиян Данилов не рассказал.
- СтратКом ВСУ сообщил, что россия концентрирует у границ с Украиной и на оккупированных территориях большое количество нового оружия. Речь идет, в частности, о транспортно-пусковых контейнерах с зенитно-управляемыми ракетами. В ведомстве подчеркнули, что угроза массированного обстрела, как минимум, ракетами С-300 очевидна. С учетом прибытия ряда эшелонов до 20 числа очевидно и то, что они концентрируются до 24 августа.
- российский правозащитник Марк Фейгин высказывал предположение, что после взрывов во временно оккупированном Крыму россия может в ответ нанести массированный удар по Украине. По его мнению, вполне возможно, что она сделает это ко Дню Независимости.