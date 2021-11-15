"Будут тяжелые последствия": Франция и Германия пригрозили России в случае масштабной войны

Министры иностранных дел Германии и Франции на встрече в Брюсселе четко обозначили свою позицию относительно агрессии России. Они едины во мнении, что Кремль столкнется с "очень тяжелыми последствиями" в случае широкомасштабной войны против Украины.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, общаясь с журналистами после встречи.

Важно Ситуация очень критическая, – глава МИД Австрии об активизации военных России возле Украины

По словам Кулебы, представители Франции и Германии заверили, что в случае, если Россия решится на широкомасштабную военную операцию против Украины, это будет иметь для нее очень тяжелые последствия. Дипломаты договорились, что с Россией "будет проведена коммуникация", чтобы "демотивировать ее от любых агрессивных действий".

Как прошла встреча глав МИД Украины, Франции и Германии

На встрече говорилось о том, что конкретно могут сделать партнеры Украины для сдерживания России от совершения агрессивных действий. В этом контексте стороны подняли вопрос о конкретных последствиях для российской экономики. Правда, Кулеба не уточнил, о каких конкретно мерах говорилось.

Это все мы увидим в реальной жизни. Оставьте пространство для договоренностей,

– заметил он.

Кулеба также сказал, что на встрече с коллегами ему было важно увидеть, что Франция и Германия "очень четко понимают, кто что делает, и что именно Россия сейчас занимается эскалацией ситуации в различных сферах".

Европа готова сдержать агрессию Кремля

Министр иностранных дел Украины отметил, что партнеры нашей страны готовы координировать свои действия, чтобы сдержать агрессивные действия России. В этом контексте Кулеба отметил, что речь идет о тех странах, которые не входят в нормандский формат,

Российские войска на границе Украины: главное

Об угрозе полномасштабного вторжения России на территорию Украины говорят последние несколько недель. Спикер Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович сравнил уровень угрозы военного вторжения России с 2014 годом, когда оккупировали часть Донецкой и Луганской областей.

ЕС, США и НАТО уже отреагировали на угрожающую ситуацию, отметив, что готовы к любому сценарию в Украине. Так, Украина может получить от Великобритании военную помощь – 600 спецназовцев.