"Будут тяжелые последствия": Франция и Германия пригрозили России в случае масштабной войны
Источник:МИД Украины
Министры иностранных дел Германии и Франции на встрече в Брюсселе четко обозначили свою позицию относительно агрессии России. Они едины во мнении, что Кремль столкнется с "очень тяжелыми последствиями" в случае широкомасштабной войны против Украины.
Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, общаясь с журналистами после встречи.
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По словам Кулебы, представители Франции и Германии заверили, что в случае, если Россия решится на широкомасштабную военную операцию против Украины, это будет иметь для нее очень тяжелые последствия. Дипломаты договорились, что с Россией "будет проведена коммуникация", чтобы "демотивировать ее от любых агрессивных действий".
Как прошла встреча глав МИД Украины, Франции и Германии
На встрече говорилось о том, что конкретно могут сделать партнеры Украины для сдерживания России от совершения агрессивных действий. В этом контексте стороны подняли вопрос о конкретных последствиях для российской экономики. Правда, Кулеба не уточнил, о каких конкретно мерах говорилось.
Это все мы увидим в реальной жизни. Оставьте пространство для договоренностей,
– заметил он.
Кулеба также сказал, что на встрече с коллегами ему было важно увидеть, что Франция и Германия "очень четко понимают, кто что делает, и что именно Россия сейчас занимается эскалацией ситуации в различных сферах".
Европа готова сдержать агрессию Кремля
Министр иностранных дел Украины отметил, что партнеры нашей страны готовы координировать свои действия, чтобы сдержать агрессивные действия России. В этом контексте Кулеба отметил, что речь идет о тех странах, которые не входят в нормандский формат,Обратите внимание! Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 15 ноября, что Россия имеет значительные военные силы у границы с Украиной, однако призвал не спекулировать о возможности масштабного вторжения.
Российские войска на границе Украины: главное
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- ЕС, США и НАТО уже отреагировали на угрожающую ситуацию, отметив, что готовы к любому сценарию в Украине. Так, Украина может получить от Великобритании военную помощь – 600 спецназовцев.