Зеленский приказал уволить всех областных "военкомов"
Источник:Офис президента
Решение об увольнении руководителей ТЦК было принято на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины под председательством президента Зеленского 11 августа. Валерий Залужный реализует решение об увольнении глав ТЦК.
Зеленский сказал, что уволит областных военкомов, а Залужный реализует это решение. Назначение новых руководителей ТЦК проверит СБУ. Об этом говорилось во время заседания СНБО, посвященного проблеме ТЦК, где возник ряд скандалов в последнее время.
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Что приняли на заседании СНБО
О результатах проверки территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) докладывали многие чиновники:
- директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев;
- глава Службы безопасности Василий Малюк;
- министр внутренних дел Игорь Клименко;
- генеральный прокурор Андрей Костин,
- глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков;
- директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос.
Как отметили в Офисе Президента, коррупция среди работников ТЦК представляет угрозу нацбезопасности и подрывает доверие к государственным институтам. Сейчас уже есть 112 уголовных производств в отношении должностных лиц "военкоматов" и 33 подозрения.
Рекомендации Совета нацбезопасности:
- Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному – назначить по рекомендациям руководителей оперативно-тактических и оперативно-стратегических группировок на должности руководителей областных ТЦК офицеров, непосредственно участвующих в боевых действиях после прохождения ими проверки СБУ.
- Офису Генерального прокурора совместно с НАПК и ГБР – принять дополнительные меры по противодействию совершению коррупционных правонарушений должностными лицами ТЦК.
Обращение Владимира Зеленского об увольнении областных "военкомов"
Президент записал видео, в котором объяснил решение СНБО. Он подчеркнул: злоупотребления в работе территориальных центров комплектования обнаружены на разных уровнях и в разных областях. По словам главы государства, это цинично, поэтому "каждый военком, в отношении которого есть уголовное производство, будет нести ответственность".
Наши решения таковы. Увольняем всех областных "военкомов". Управлять этой системой должны люди, точно знающие, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны – это государственная измена. Воины, которые прошли фронт или которые не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили свое достоинство и лишены цинизма – им можно доверить эту систему комплектования,
– подчеркнул Владимир Зеленский.
Уволенные главы ТЦК и другие должностные лица, "имеющие погоны и относительно которых не обнаружены данные о преступлениях или нарушениях, если они хотят сохранить погоны и доказать свое достоинство", могут отправиться на фронт. Впрочем, Зеленский подчеркнул: армия не является заменой уголовному наказанию. Преступников будут судить.
Также он сообщил: через две недели будет заседание СНБО относительно военно-врачебных комиссий (ВВК), и "решения будут".
Президент обратился к украинцам относительно глав ТЦК: смотрите видео
Что не так с ТЦК
- В последнее время произошло очень много скандалов с руководителями ТЦК. После того как "одесского военкома" Евгения Борисова разоблачили на миллионном обогащении во время войны, НАПК начало проверку. Под мониторинг образа жизни глав ТЦК попали более 100 человек, а проверки начались с областей, где есть "повышенные риски".
- ГБР и Офис Генпрокурора провели огромное количество обысков и задержаний в разных регионах. Работники ТЦК брали взятки, помогали избегать мобилизации, ездили за границу сами и иногда создавали схемы незаконного пересечения границы для уклонистов, вместе с членами ВВК подделывали документы.
- Владимир Зеленский назвал эти факты, ставшие известными в результате проверки, неутешительными и отвратительными, а также подчеркнул: люди не простят таким "военкомам". В Офисе Президента на днях указали, что готовят проект, позволяющий работать в ТЦК ветеранам.