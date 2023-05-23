Мы даже договор подпишем, – Подоляк о "буферной зоне" в России

Недавно российские пропагандисты заявляли, что в Белгородской области следует создать так называемую "буферную зону" якобы для защиты своих граждан. В Офисе Президента прокомментировали интересное предложение окупантов.

Украина готова подписать договор о создании "буферной зоны" в России. Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире национального марафона, передает 24 Канал.

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Подоляк отреагировал на заявление о "буферной зоне" в России

Советник подчеркнул, что сейчас главная стратегическая цель России – попытаться удержать Белгородскую, Курскую и Воронежскую области, а также Краснодарский край. Именно поэтому, по его мнению, россияне стали говорить о создании так называемой "буферной зоны" на границе с Украиной.

Подоляк также отметил, что украинская сторона давно предлагала России создать "демилитаризованную зону" в приграничных с нашей страной областях.

"Мы говорили: давайте так, быстренько выходите на границу 1991 года, обсудим с вами зону демилитаризации", – отметил он.

Он также заверил, что украинские власти, в частности Офис Президента, "обеими руками за" такое решение. Тем не менее, советник подчеркнул, что "буферная зона" должна быть обязательно в России, а не в наших пограничных областях.

Мы даже договор подпишем: "демилитаризованная зона" на 100 километров до границы с Украиной, но на территории России,

– сказал Подоляк.

По его словам, только в таком случае Белгородская область будет существовать в пределах "федеративного государства Россия". Однако, по его мнению, эта территория будет обладать определенными "автономными функциями".

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