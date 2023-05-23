Мы даже договор подпишем, – Подоляк о "буферной зоне" в России
Недавно российские пропагандисты заявляли, что в Белгородской области следует создать так называемую "буферную зону" якобы для защиты своих граждан. В Офисе Президента прокомментировали интересное предложение окупантов.
Украина готова подписать договор о создании "буферной зоны" в России. Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире национального марафона, передает 24 Канал.
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Подоляк отреагировал на заявление о "буферной зоне" в России
Советник подчеркнул, что сейчас главная стратегическая цель России – попытаться удержать Белгородскую, Курскую и Воронежскую области, а также Краснодарский край. Именно поэтому, по его мнению, россияне стали говорить о создании так называемой "буферной зоны" на границе с Украиной.
Подоляк также отметил, что украинская сторона давно предлагала России создать "демилитаризованную зону" в приграничных с нашей страной областях.
"Мы говорили: давайте так, быстренько выходите на границу 1991 года, обсудим с вами зону демилитаризации", – отметил он.
Он также заверил, что украинские власти, в частности Офис Президента, "обеими руками за" такое решение. Тем не менее, советник подчеркнул, что "буферная зона" должна быть обязательно в России, а не в наших пограничных областях.
Мы даже договор подпишем: "демилитаризованная зона" на 100 километров до границы с Украиной, но на территории России,
– сказал Подоляк.
По его словам, только в таком случае Белгородская область будет существовать в пределах "федеративного государства Россия". Однако, по его мнению, эта территория будет обладать определенными "автономными функциями".
Что известно о событиях в Белгородской области
- По состоянию на 23 мая известно об "освобождении" свыше 30 квадратных метров российской территории. В них вошли населенные пункты Козинка, Грайворон и Гора-Подол.
- Губернатор Белгородской области Гладков 23 мая объявил об отмене режима контртеррористической операции в регионе. По его словам, "всех диверсантов удалось ликвидировать", а "прорыв ДРГ на территорию Белгородской области – остановлен".
- В украинской разведке заверили, что наше государство не имеет никакого отношения к событиям, происходящих на территории России. Там началась специальная операция, в которой участвуют исключительно граждане России.