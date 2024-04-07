Украина избавилась от украинофоба, плагиатора и довольно посредственного писателя Булгакова

Я закончила среднюю школу в 1993 году. Большинство лет прошли в Советском Союзе со всеми притеснениями украинской литературы, дозированной и сильно цензурированной зарубежной литературы и агрессивного насаждения русской.

Специфичность русской литературы

Мне тоже в то время понравились два произведения Булгакова "Мастер и Маргарита" и "Собачье сердце" (в остальных его произведениях антиукраинскость реально ранила). Среди остальных депрессивных Достоевского, Куприна, Горького и других Шолоховых казались чем-то гениальным.

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Восхищение этими двумя произведениями Булгакова существовало ровно до тех пор, пока после падения совка я не открыла для себя целую вселенную запрещенных ранее или уничтоженных украинских произведений и еще большую вселенную мировой литературы, которой нас лишали в Советском Союзе.

Хотя скажу честно, найти украинскую литературу для себя и детей было еще то испытание в уже независимой Украине. Низкий поклон всем издательствам, которые выдают украинское и на украинском.

Когда я получала магистерскую степень в Индианском университете в США, который не только по публичным финансам в топ американских вузов, но и имеет огромные программы по искусству, в частности литературы и в том числе русской. Тогда я еще раз убедилась в том, что русская литература – вообще очень специфическая и имеет небольшое место в мировой литературе.

Если выделить то, что они присвоили в украинцев и других порабощенных народов, то вообще все, что они насоздавали от Пушкина до сейчас – довольно печальная картина. В то же время финансирование на российские студии российскими олигархами и прямо Россией через всевозможные программы были настолько щедрым, что до сих пор в университетах США масштабно мучают себя "Войной и миром" и Онегиным, хотя ничего нового ни тогда, ни сейчас Россия творческому миру не может предложить.

Не запрет, а деколонизация

Ну а теперь о решении Украинского института национальной памяти. Классификация Булгакова – это не запрет, а важная часть деколонизации из-за прекращения глорификации и расходования средств налогоплательщиков на глорификацию украинофоба, немного плагиатора и в конце концов довольно посредственного писателя (если почитать немного больше чем советский список литературы).

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Но это никак не запрещает "булгаковцам" его читать или за свой счет в собственных помещениях организовывать всевозможные российские литературные вечера. Но решение о квалификации – правильное.

Миф о "великой русской культуре" – это один из самых сильных антиукраинских инструментов в США и на Западе в целом. Он до сих пор щедро финансируется и является составляющей мифа о "великой и непобедимой России" с загадочной террористической душой.

Этот миф очень опасен и именно он лежит в основе многих страхов и нерешительности, с которыми мы боремся особенно последние годы. Мы с командой все 3 года моей каденции в должности посла активно занимаемся деколонизацией образования и культуры, поддержкой украинских студий и развенчанием российских мифов (даже когда скрываются под евразийскими или европейскими). Сейчас мы активизируемся в этом направлении еще больше.

А не как посол, а как просто гражданка Украины и многолетний налогоплательщик я категорически возражаю против расходования даже копейки из моих налогов на музеи Булгаковых и печати школьных учебников с его произведениями. В остальном же – у нас демократия. Тем, кто дальше хотят покупать и читать русские произведения – ничего и никто не запрещает это делать.