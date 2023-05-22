Во Львовской области школьник обижал онкобольную девушку: его мать предстала перед судом

Во Львовской области школьник травил свою одноклассницу, перенесшую онкологическое заболевание. Поэтому у ребенка начались новые проблемы со здоровьем.

Инцидент произошел в Николаеве, расположенном во Львовской области. Впоследствии это дело дошло до суда и получило широкую огласку.

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Что произошло на Львовщине

Школьник неоднократно оскорблял свою одноклассницу. Девушка перенесла онкологическое заболевание.

Постоянный буллинг ребенка привел к появлению у него еще и психологических проблем. После этого полиция получила заявление от родителей девушки. А дальше начались судебные заседания.

Что решил суд

Ответственность за травлю школьницы понесла женщина, поскольку ее сын несовершеннолетний. Мать признала свою вину. Во время слушаний она попросила судью не выбирать для нее строгое наказание.

Николаевский райсуд признал маму юного хулигана виновной в буллинге. Теперь она должна оплатить штраф и судебный сбор – 850 и 536 гривен соответственно.

Другие случаи буллинга в школах

На Черниговщине девушки-подростки травили свою знакомую и снимали ее унижение на видео. Из-за этого инцидента полиция привлекла к ответственности не только обидчиц, но и их родителей, а также руководство школы.

А в Броварах Киевской области мама перевела своего сына в другую школу из-за его хулиганского прошлого. Однако в новом заведении школьник снова начал обижать учащихся. Из-за буллинга их родители обратились в полицию.

Также бывают случаи, когда детей в школе травят не сверстники, а взрослые. Такой инцидент недавно произошел в Киеве. Так, в школе №216 учительница английского прямо на уроках била и обзывала детей, а также отрицала российскую агрессию против Украины.

, решение суда не является окончательным. У женщины есть возможность подать апелляцию и обжаловать постановление.