Бундестаг проголосовал за рекомендацию дать Украине TAURUS: решение за Шольцем

Народный депутат Егор Чернев сообщил в своем фейсбуке, что Украина может получить долгожданные ракеты TAURUS. Но это еще не окончательное решение, 24 Канал расскажет детали.

Недавно Шольц уклонился от прямого ответа на вопрос, когда же Украина получит TAURUS. Он сказал, что этот вопрос странный, а Германия тратит на поставки оружия в Украину больше всего в Европе.

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Что известно о решении Бундестага по TAURUS

Только что Бундестаг проголосовал за рекомендацию предоставить Украине системы дальнего действия для нанесения "точечных ударов глубоко в тылу российского агрессора". То есть Таурусов,

– написал Чернев.

Нардеп добавил, что 22 февраля был принят коалиционный документ, в отличие от оппозиционного, который отклонили в этот же день ранее.

Впрочем, окончательное решение о передаче Украине ракет TAURUS – за канцлером Олафом Шольцем.

"Градус вопроса постепенно повышаем, чтобы добиться результата", – подытожил Чернев.