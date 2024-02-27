"Макрон – движущая сила, а канцлер – тормоз": в Бундестаге раскритиковали Шольца
Источник:ntv
В Бундестаге раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца, назвав его "тормозом" в усилиях в поддержку Украины. В то же время президента Франции Эммануеля Макрона назвали "движущей силой".
С таким заявлением выступила председатель комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн. Она также похвалила Макрона за его усилия в поддержку Украины.
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В Бундестаге назвали Шольца "тормозом"
Председатель Бундестага считает, что канцлер Германии Олаф Шольц является своеобразным "тормозом" в вопросе усилий в поддержку Украины. Так, комментируя заявление Макрона о возможном введении войск НАТО в Украину, Мари-Агнес Штрак-Циммерманн отметила, что Макрон является движущей силой в этом.
Германия, безусловно, не обязана разделять эту оценку, но поражает то, что Макрон является движущей силой. Канцлер – тормоз,
– заявила председатель Бундестага.
Она также добавила, что, очевидно, влияние предостережения Путина против прямого вмешательства Запада в полномасштабную войну в Украине оказалось сильнее в Берлине, чем в Париже.
Шольц против отправки войск НАТО в Украину и ракет Taurus
- Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против отправки военных НАТО и ЕС в Украину. Он заявил, что "никаких войск на земле, никаких солдат, отправленных европейскими государствами или странами НАТО на украинскую землю, не будет".
- Он также выступил против предоставления дальнобойных ракет Taurus Украине. По словам канцлера Германии, это якобы может втянуть его страну в войну против России.
- В то же время в Бундестаге рекомендовали предоставить Украине системы дальнего действия для нанесения "точечных ударов глубоко в тылу российского агрессора". Как отметил народный депутат Егор Чернев, говорится именно о дальнобойных ракетах Taurus.