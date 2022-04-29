В бункерах "Азовстали" более, чем просто "гуманитарная катастрофа", – командир морпехов "Волына"

Командир украинской 36-й бригады морской пехоты Сергей "Волына" рассказал, что ситуация в бункерах "Азовстали" стремительно ухудшается. После вчерашнего авиаудара россиян, все, что было в полевом госпитале – уничтожено.

"Волина" подчеркнул, что сейчас защитники Мариуполя не могут оказать раненым элементарную медицинскую помощь. Кроме того, азовцы не располагают информацией об операции по эвакуации гражданского населения.

Читайте также Россияне бомбами обстреляли позиции нацгвардейцев в Мариуполе: те нанесли ответный удар

В результате авиаударов разрушен полевой госпиталь

В Мариуполе в ночь на 28 апреля российские войска совершили 50 авиаударов. По словам "Волыны", – это самая мощная атака россиян, в результате которой, в частности, произошло прямое попадание по полевому госпиталю, расположенному в подземельях завода "Азовсталь".

Операционная попала под бомбу, все хирургические инструменты потеряны, оборудование – все, что нужно для хирургических операций, уничтожено,

– рассказал он в интервью.

"Волына" добавил, что, несмотря на наличие военных медиков, азовцы не могут оказать полноценную помощь раненым, поскольку хирургических инструментов больше не осталось. Так же в подвалах нет медикаментов.

Из-за вражеской атаки часть помещения рухнула: смотрите видео из подвала "Азовстали"

Эвакуация из Мариуполя

Пока бойцы из полка "Азов" не получили деталей операции по эвакуации гражданских с завода "Азовсталь". Вывоз мариупольцев обсуждали 28 апреля во время встречи Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и Владимира Зеленского в Киеве.

"Мы возлагаем большие надежды, что президенту удастся договориться эвакуировать нас или вывезти силой. У нас остается только надежда", – говорится в интервью.

"Волына" добавил, что в бункерах находятся сотни гражданских. Из них – 60 несовершеннолетних, самому младшему ребенку всего 4 месяца.

Больше – общий брифинг Зеленского и Антониу Гутерриша: смотрите видео