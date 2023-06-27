Тоже лояльны к Путину: политолог предположил, какие группы влияния стоят за Пригожиным

Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин не мог организовать бунт своих наемников самостоятельно. Ему помогли некоторые представители ФСБ, связанные с президентом "Роснефти" Игорем Сечиным и несколькими другими лицами.

Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Игорь Рейтерович. По его словам, эти лица спровоцировали Пригожина на мятеж, но они также лояльны к Путину.

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"Это часть "ФСБ-шников", которые в определенной степени связаны с Сечиным и несколькими другими лицами. Они так же лояльны к Путину, но поняли, что нужно менять ситуацию. Спровоцировав эту историю, они показали всем другим элитам, что Путин – уже не вариант", – считает политолог.

Путин условно у власти, но руководят другие

Рейтерович отметил, что эти группы влияния хотели показать, что для власти нужен кто-то помоложе. Однако они не планируют уничтожать Владимира Путина.

Они не собираются его уничтожать. Хотят его оставить условно у власти, совершить тот транзит, о котором говорили многие годы. Он отойдет в сторону, но руководить будут уже другие люди,

– объяснил он.

Политолог подчеркнул, что этим лицам было важно вызвать определенную реакцию у российского общества. Им это удалось, ведь над Путиным в стране-агрессорке уже все смеются.

"Это было спровоцировано, но это история о борьбе разных групп влияния, которые борются за власть. Все они люди, которые ненавидят Украину, Запад и готовы продолжать войну", – подчеркнул Рейтерович.

Вечером 23 июня Евгений Пригожин объявил войну минобороны России. В ночь на 24 июня вагнеровцы захватили все военные объекты в Ростове, включая аэродром, достигли успеха в Воронеже и дошли на расстояние 200 километров к Москве.

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Хотели "заработать баллы" в глазах Запада

По мнению Рейтеровича, такой "переворот" мог иметь цель выстроить другие отношения с Западом после того, как некоторые лица "безболезненно" заберут власть. Однако на получение власти им нужно время.

Если им будет это удаваться со сложностями, а, скорее всего, так и будет, они будут готовы закончить войну против Украины, уйти с оккупированных территорий и подать это населению как большое достижение и "заработать баллы" в глазах Запада. Здесь циничный расчет,

– добавил политолог.

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