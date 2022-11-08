"Путин выдвигает претензии к Минобороны России": не боится ли Кремль протестов в армии

Российский силовой блок оказался не готов к затяжной войне против Украины. Это привело к внутренней борьбе и активному поиску виновных в поражениях на фронте.

В частности, у Кремля больше всего вопросов возникает к российскому генералитету, который имел все ресурсы для реализации имперских амбиций Путина. Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин.

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Ситуация вокруг Лапина

Правозащитник отметил, что проявлением изменения отношения Кремля к армии стал конфликт между экс-командующим "центральным направлением" армии России генералом Александром Лапиным и главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Тогда в Москве "точно ставку сделали на Кадырова".

Кадырову дали генерал-полковника, чем его сравнили с Лапиным, которого критиковал Пригожин. Тот публично присоединился к позиции Кадырова. После этого Лапина сняли. Поэтому точно мы видим, что выбор Путина за Пригожина и Кадырова, а не за Минобороны,

– объяснил обозреватель.

По его словам, Путин обвиняет Минобороны в том, что они не смогли "провести успешную спецоперацию и не смогли выиграть войну" против Украины.

"Путин через Пригожина и Кадырова об этом говорит и демонстрирует. Это очень опасная игра, но, наверное, он уверен, что в армии нет политической субъектности и она не сможет возразить против этого. Этот шаг имеет неоконченные последствия", – указал правозащитник.

Он подчеркнул, что даже министр обороны России Сергей Шойгу не военный, поскольку он не был на срочной службе.

"Шойгу знает Минобороны, как доверенное лицо Путина – его поставили в свое время, чтобы он воровал "в нужную сторону". Его могут снять, но это не снимет проблему с генералитетом, с ходом войны, с Генштабом, где до сих пор сидит Герасимов. А Герасимов в свое время защищал Лапина. То есть в армии свой корпоративный круг есть, другое дело – Путин не будет критиковать армию открыто ", – убежден Фейгин.

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Проблема генералитета

Российский оппозиционер отметил, что Путин может кого-то снять и попытаться "повесить" на этого человека все грехи, но это должно быть ударом "куда следует".

Я думаю, что вместо условно снятого Шойгу Путин не сможет поставить Пригожина. Потому что можно играть в это чисто политически, но пойти на такой шаг и так унизить аппарат, тем более армию нельзя. Одно дело набирать "пушечное мясо" в зонах, а другое – командовать военными. Пригожин для аппарата – вещь унизительная, тем более что его методы знают, потому что он из криминала,

– подчеркнул обозреватель.

По его словам, у Минобороны определенная часть генералитета не хочет брать на себя ответственность за то, что требует от них Путин.

"Они не хотят привлекаться к этому настолько, чтобы потом их "возили мордой по столу" как Лапина. Лапин же был любимцем Путина и героем России за Северодонецк и Лисичанск, а потом было такое унижение. Желающих так сильно брать на себя ответственность нет", – заметил правозащитник.

По его мнению, представителем другой когорты является командующий оккупационными силами в Украине генерал Сергей Суровикин, который является "другого состава человеком".

"Суровикин со своей "политической начинкой" и идейной заряженностью. С ним проще, поэтому он и остался в системе управления армией", – объяснил Фегин.

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В чем угрозы для Кремля

Правозащитник констатировал, что в российской армии есть "молчаливый саботаж", который Путин тоже чувствует.

"Поэтому Путин выдвигает им претензии, почему они не победили за 2 – 3 дня. Он давал деньги, давал возможность воровать, и они эту армию не подготовили. О том же говорят "военкоры": что генералитет не может справиться с задачами, что воюют плохо и все разворовали", – убежден оппозиционер.

Он подчеркнул, что проблема российской армии – это, прежде всего, проблема генералитета.

Угроза для Кремля – это разобутые, раздетые и вооруженные "чмобыки". Потому что они сами все фиксируют, в каком они положении. Конечно, Кремль учитывает все, но армия разрушена и разбита. С такой дисциплиной, подготовкой и подходом говорить о чем-то нельзя,

– отметил блогер.

По его словам, армии важно сохранять "профессиональный скелет", который "используется и гибнет" сегодня в Украине.

"Это большая профессиональная и политическая проблема. Беда армейского генералитета – что он себя не осознает как субъект и самостоятельную силу. Они – производные от политической власти нынешней системы, которая является спецслужбской", – резюмировал Фейгин.

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