Был один оппозиционный политик, его убили, - Зеленский о реакции россиян на смерть Навального

Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам форума "Украина. Год 2024" рассказал, возможен ли диалог с россиянами. Он вспомнил также о смерти российского оппозиционера.

Зеленский прокомментировал так называемые президентские выборы, которые должны состояться в России в марте 2024 года. Также он не обошел вниманием также резонансную смерть российского оппозиционера Алексея Навального.

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Где ответ русского общества

Президент отметил, что россияне не отреагировали на убийство Навального, хотя он был их соотечественником.

О чем мне с ними (россиянами – 24 Канал) говорить. У них был один оппозиционный политик,

– подчеркнул президент Украины.

Зеленский рассказал, что недавно в общении с американским журналистом тот спросил президента о смерти Навального.

Почему меня, спросите тех людей, он же их земляк,

– отметил глава государства.

Он подчеркнул, что россиянам все равно, ведь они "живут в шорох". А также отметил, какие планы на дальнейшее правление в России есть у Владимира Путина.

"Они обязательно пойдут на выборы, и мы с вами знаем результат. Судя по месседжам, которые продуцировал Кремль, у них повсюду звучит "2030". Это они "закладывают" год, к которому будет работать соответствующий человек", – подчеркнул Владимир. Зеленский.

Что известно о смерти Алексея Навального в русской колонии

Российский оппозиционер скончался 16 февраля в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. Как сообщили российские власти, причиной смерти Навального стал тромб.

Глава ГУР Кирилл Буданов считает, что по данным украинской разведки, Навальный действительно умер из-за оторвавшегося тромба.

Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя смерть Навального, отметил, что это "политическое убийство, за которое высшее руководство России должно нести ответственность".