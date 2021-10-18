Был в рядах оккупантов: на Луганщине будут судить руководителя вагоноремонтного предприятия
Источник:Офис генпрокурора
На Луганщине направили в суд обвинительный акт в отношении руководителя вагоноремонтного предприятия. Он в 2014 году по предварительному сговору вступил в вооруженное формирование российских оккупантов.
После этого обвиняемый с оружием в руках организовывал и нес службу на блокпостах. Он делал это вместе с другими участниками незаконного формирования.
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Блокпосты были расположены на дороге между населенными пунктами Славяносербск и Трехизбенка по обе стороны автомобильного моста через реку Северский Донец.
Какими были обязанности обвиняемого
Мужчина распределял функции между участниками, которые несли службу на блокпостах, и контролировал деятельность дежурных смен.
Также он имел полномочия организовывать и обеспечивать проверку документов, задерживать людей и проводить обыски их транспорта.
После совершения преступлений мужчина вернулся на подконтрольную правительству Украины территорию. Он возглавлял несколько предприятий в области железнодорожного транспорта, в частности государственной формы собственности.
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