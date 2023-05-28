Было ли землетрясение в Киеве: в КГВА просят ждать комментарии экспертов

Во время воздушной тревоги ночью 28 мая жители Киева сообщали, что якобы ощутили подземные толчки. После этого в сети стали говорить о землетрясении в столице.

Однако эксперты пока не подтвердили эту информацию. Об этом сообщил спикер КГВА Михаил Шаманов в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Было ли землетрясение в Киеве

По словам Шаманова, соответствующие службы должны уже позже выяснить, действительно ли было землетрясение в столице.

Я видел в телеграме, что киевляне почувствовали толчки. Однако об этом должны говорить только эксперты,

– подчеркнул спикер КГВА.

Однако отметим, что Главный центр специального контроля, осуществляющий сейсмический мониторинг, о подземных толчках в Киеве пока не сообщал.

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