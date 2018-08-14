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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Было очень непросто, – принцесса Швеции рассказала, как изменилась ее жизнь после свадьбы

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Принцесса Швеции София
Принцесса Швеции София / Фото из свободных источников

Общественность видит жизнь в королевской семье не просто состоятельной, а по-особенному уютной и изящной. Однако вместе с титулом принцы и их жены получают груз обязательств и правил. О реалиях жизни в королевской семье Швеции рассказала принцесса София.

Принцесса София – очаровательная жена шведского принца Карла Филиппа. В 2015 году влюбленные поженились и стали герцогами Вермландскими. И с получением почетного титула женщина столкнулась с рядом трудностей и недоразумений. Об этом она откровенно рассказала в интервью телеканалу TV4, передает People.

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Допис, поширений Prinsparet (@prinsparet)

 

Принцесса София призналась, что в первые годы брака она страдала от чрезмерного внимания журналистов и поклонников королевской семьи. Люди хотели знать о герцогине Вермландской все и осуждали ее пикантные съемки, сделанные задолго до знакомства с Карлом Филиппом.

На меня хлынул поток ненависти людей, которые пытались дать оценку мне и нашим отношениям с Карлом Филиппом. Я не ожидала такого, и все это, безусловно, повлияло на меня. Было очень непросто,
– сказала принцесса София.

 

Но эти издевательства закалили герцогиню. Принцесса София использовала полученный опыт на поддержку фонда, который помогает людям бороться с давлением общества. Особое внимание организация отдает подросткам, которые в школах могут проявлять чрезмерную жестокость в общении со сверстниками.

"Я была взрослым человеком, когда столкнулась с травлей. Могу только представить, как ее переживать в школьной среде. Дети не понимают, что сказанное слово на самом деле не о них... что касается меня, то я научилась избегать новостей о себе. В моем мире стало гораздо спокойнее", – добавила принцесса София.

Теги: LifeStyle Швеция
Источник: 24 Канал
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