Бывает много вбросов и эмоций, – Арестович о вероятном прорыве оккупантов на завод "Азовсталь"
Несколько часов назад в СМИ появилась информация, что россияне прорвались на "Азовсталь". Однако пока доподлинно неизвестно о состоянии дел, и информация требует уточнений.
Об этом в эфире 24 канала сказал советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович.
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"Во-первых, очень много вбросов. Во-вторых, очень много эмоций. То есть непонятно, кто что сказал, а потом подхватили и понесли. Дождемся официальных сообщений, потому что они много раз проверены. Минобороны очень подробно все проверяет, чтобы не вводить людей в заблуждение", – сказал Арестович.
Идет бой
По словам Арестовича, точно известно, что штурм "Азовстали" не прекращается. Россияне хотят добить защитников Мариуполя.
Мы понимаем, с кем имеем дело. У них человеческого немного. На уровне принятых ими решений вообще нет ничего человеческого. Это абсолютный цинизм,
– сказал Арестович.
Советник отметил, что результаты боя за "Азовсталь" услышим от военного ведомства, и было бы очень неосторожно опередить военных.
Обратите внимание – интервью с Алексеем Арестовичем: смотрите видео
Хотят успеть до 9 мая
Украинская разведка сообщила, что в Мариуполь привезли нового куратора оккупированных территорий от Кремля Сергея Кириенко. По всей вероятности, он будет готовить в городе парад до 9 мая. Параллельно с этим идет штурм "Азовстали".
По словам Арестовича, оккупанты хотят обвинить в уничтожении Мариуполя самих же украинцев, а себя назвать "освободителями".
"Может быть все. Даже парад с пленными, хотя их предупреждали о последствиях. Мы знаем, как на это реагировать. Ответ будет, и он им не понравится", – заявил Арестович.
Оборона Мариуполя: последние новости
- Не все гражданские, скрывающиеся на территории "Азовстали", успели уехать. Они все еще находятся в укрытиях.
- Связи с защитниками города пока нет. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко отметил, что вчера, 3 мая, связь еще была.
- Заместитель командира полка "Азов" - капитан Святослав Паламарь в срочном обращении заявил, что в течение ночи 3 мая оккупанты сбрасывали на завод сверхтяжелые авиационные бомбы. Кроме того, были попытки высадки десанта из катеров и большого количества пехоты.
- Защитники Мариуполя сообщили, что они в сверхсложных условиях – нет лекарства и еды. Военные вынуждены питаться только раз в день.
- Хотя была договоренность о прекращении огня, но 1 мая рашисты снова начали атаковать завод. Они используют авиацию, корабельную артиллерию и танки. Бойцы "Азова" нашли под руинами около сотни людей – детей, женщин, пенсионеров. К сожалению, двух женщин не удалось спасти.
- Россияне на захваченных частях Мариуполя продолжают совершать зверства. Они пытаются уничтожить в городе все. В частности, в упор из танков расстреливают уцелевшие дома. Бойцы полка "Азов" показали видео преступления