"Пока, гражданство": блогер сжег украинский паспорт и сразу же начал извиняться
Источник:телеграм "Украинский националист"
Блогер из Киева на своей странице в инстаграм опубликовал видео, на котором он сжигает якобы свой паспорт. При этом он говорит "пока".
Соответствующую информацию и видео сжигания паспорта обнародовали телеграм-каналы. Тут же блогер записал видео и извинился перед теми, кого это могло обидеть.
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Блогер сжег якобы свой украинский паспорт
На обнародованном видео заметно, как блогер поджигает паспорт, который внешне выглядит как украинский. Он также комментирует свои действия.
Якобы я с**бываю из Украины. Пока, гражданство,
– говорит он.
Уже успел извиниться
Долго не ожидая, молодой человек записал извинение.
"Хочу попросить прощения у ребят-патриотов, которые считают этот поступок оскорбительным. Я это сделал не потому, что я не уважаю или не люблю Украину. Это моя родная страна, и я, конечно же, ее люблю,
– говорил блогер.
Он также говорит, что эти действия "сделал в принципе без какой-либо задней мысли или ссылки". Заявил, что делал это "не с таким посылом", однако свои действия он так и не объяснил.
Добавил только, что "в принципе, это даже не настоящий паспорт".
СМИ сообщили, что молодого человека зовут Роман.
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