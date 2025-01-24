Бывшего командующего ОТУ "Харьков" Галушкина снова арестовали

Генералу Юрию Галушкину, бывшему командующему ОТГ "Харьков" избрали меру пресечения по второму подозрению. Его отправили под стражу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Важно Привело к потере территорий и военных, – ГБР о халатности генералов на Харьковщине

Бывшему командующему ОТГ "Харьков" Юрию Галушкину 24 января 2025 года избрали меру пресечения по второму подозрению. Так, генерала подозревают в ненадлежащей обороне Харьковщины.

Суд избрал новую меру пресечения – содержание под стражей на 60 дней без права внесения залога.

Напомним, что служащие задержали бригадного генерала Юрия Галушкина 20 января. Его подозревают в бездействии, которое привело к захвату части Харьковской области в 2024 году. Ему и еще двум фигурантам дела сообщили о подозрениях.

Уже на следующий день, 21 января состоялось судебное заседание, на котором Галушкину избрали меру пресечения – содержание под стражей в течение 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 5 миллионов гривен.

22 января за Галушкина внесли залог и он вышел из СИЗО. Кто именно внес залог, в сети не сообщали.

Однако в тот же день Галушкина снова задержали – сразу после выхода из СИЗО. Так, как сообщили в ГБР стали известны новые факты по делу о прорыве границы на Харьковщине.

В частности, в рамках расследования уголовного производства по халатности командиров при обороне части территории Липецкой сельской территориальной общины Харьковского района было выяснено, что экс-командующий ОТУ "Харьков" не верно оценил потенциал врага и обстановку на участке ответственности и своими действиями также способствовал самовольному оставлению поля боя бойцами 125 ОБр ТрО.