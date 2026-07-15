Бывший милиционер из Сумской области координировал российские удары по региону

Спецслужбы раскрыли очередную попытку России получить стратегические данные об украинских оборонительных позициях. Агент ФСБ пытался передать оккупантам координаты для нанесения новых авиаударов по Сумской области.

Как сообщает Служба безопасности Украины, предателем оказался завербованный российской спецслужбой бывший руководитель следственного отдела одного из подразделений расформированной милиции в Шосткинском районе. В поле зрения врага мужчина попал из-за своих давних дружеских связей с российским военнослужащим и собственных прокремлевских убеждений.

Как бывший милиционер помогал врагу?

Согласно материалам дела, в 2025 году к фигуранту обратился сотрудник управления ФСБ по Брянской области и предложил собирать разведданные для ударов России по подразделениям Сил обороны на северо-восточной границе.

После инструктажа агент начал отслеживать места расположения украинских войск, прежде всего локации укрепленных районов, огневых позиций и блокпостов.

Для сбора разведданных он обходил приграничную местность и незаметно выпытывал нужную ему информацию у знакомых. Собранные сведения фигурант передавал через мессенджер российскому спецслужбовцу для подготовки ударов по региону управляемыми авиабомбами и дронами-камикадзе.

СБУ задержала фигуранта, когда он выполнял очередное задание врага по подготовке удара по приграничной территории.

У него изъят смартфон с доказательствами работы на агрессора.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Он находится под стражей без права освобождения под залог, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, что недавно в Черкасской области СБУ разоблачила безработную женщину, которая по инструкции ФСБ готовила новый удар по местному энергогенерирующему предприятию.

А в Днепропетровской области задержали двух вражеских агентов, действовавших независимо друг от друга. Злоумышленники собирали информацию для нанесения ударов по энергетике. Одной из главных целей была теплоэлектростанция, снабжающая прифронтовые районы области.