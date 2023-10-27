"Алег, ты что плачешь": украинцы разорвали сеть мемами о "нападении" на предателя Царева

Во временно оккупированном Крыму на предателя Украины Олега Царева якобы покушались. Сначала российские пропагандисты сообщали, что его якобы "подрезали", а затем начали заявлять об "огнестрельном ранении".

Царев стал героем мемов после того, как затруднился ответить на вопрос "Когда началась Вторая мировая война". После сообщений о "нападение" на предателя сеть взорвалась новыми мемами. Как реагируют на "ранение" Царева в сети – передает 24 Канал.

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"Убивали Путина, а ранили Царева"

Информация о "нападении" на Царева и его ранения вызвала бурную реакцию пользователей сети. Украинцы массово начали оставлять точные комментарии по предателю.

В последние несколько дней в сети активно распространяются слухи о якобы "смерти Путина". Украинцы также активно комментировали такой вброс и шутили на этот счет. Вспоминая факт о якобы "смерти" российского президента, пользователи сети шутят, что, возможно, ликвидировать хотели "царя", но что-то перепутали и под ударом оказался Царев.

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Вспоминают Цареву и его слова о "Волынской резне". В одном из интервью коллаборант называл трагедию "бандеровской идеологией". В сети метко подчеркнули, что чушь от Царева сделала кармический круг.



В сети комментируют "нападение" на Царева / Скриншот



Украинцы шутят о "Ялтинской резне" / Фото Telegraf

В сети предполагают, что после Царева могут ликвидировать еще одного из предателей Украины. Намекают пользователи и на прихвостня Кремля Илью Киву, открыто поддерживающего российскую агрессию.

Шутят украинцы и по поводу того, как якобы "покушались" на Царева, ведь российские пропагандисты сообщали разную информацию по этому поводу. В сети предполагают, что произошла просто "бытовая ссора".

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"Покушение" на Царева: что известно