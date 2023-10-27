"Алег, ты что плачешь": украинцы разорвали сеть мемами о "нападении" на предателя Царева
Во временно оккупированном Крыму на предателя Украины Олега Царева якобы покушались. Сначала российские пропагандисты сообщали, что его якобы "подрезали", а затем начали заявлять об "огнестрельном ранении".
Царев стал героем мемов после того, как затруднился ответить на вопрос "Когда началась Вторая мировая война". После сообщений о "нападение" на предателя сеть взорвалась новыми мемами. Как реагируют на "ранение" Царева в сети – передает 24 Канал.
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"Убивали Путина, а ранили Царева"
Информация о "нападении" на Царева и его ранения вызвала бурную реакцию пользователей сети. Украинцы массово начали оставлять точные комментарии по предателю.
В последние несколько дней в сети активно распространяются слухи о якобы "смерти Путина". Украинцы также активно комментировали такой вброс и шутили на этот счет. Вспоминая факт о якобы "смерти" российского президента, пользователи сети шутят, что, возможно, ликвидировать хотели "царя", но что-то перепутали и под ударом оказался Царев.
Украинцы шутят, что "царя" перепутали с Царевым – больше в галерее
Вспоминают Цареву и его слова о "Волынской резне". В одном из интервью коллаборант называл трагедию "бандеровской идеологией". В сети метко подчеркнули, что чушь от Царева сделала кармический круг.
В сети комментируют "нападение" на Царева / Скриншот
Украинцы шутят о "Ялтинской резне" / Фото Telegraf
В сети предполагают, что после Царева могут ликвидировать еще одного из предателей Украины. Намекают пользователи и на прихвостня Кремля Илью Киву, открыто поддерживающего российскую агрессию.
Шутят украинцы и по поводу того, как якобы "покушались" на Царева, ведь российские пропагандисты сообщали разную информацию по этому поводу. В сети предполагают, что произошла просто "бытовая ссора".
Мемы и точные комментарии украинцев на покушение на Царева – больше в карусели
"Покушение" на Царева: что известно
- Российские телеграм-каналы начали сообщать, что на предателя Украины Олега Царева якобы совершили "покушение". Возле его дома в Крыму ночью видели много полицейских и кареты скорой.
- В сети сначала сообщили, что Царева якобы "подрезали" в собственном доме. Впоследствии появилась информация, что коллаборант якобы получил огнестрельное ранение.
- Оккупанты впоследствии заявили, что Царев находится в "очень тяжелом состоянии". Родные коллаборанта сообщают, что в него якобы дважды стреляли.
- Тем временем в Кремле неохотно комментируют "нападение" на Олега Царева. Спикер Путина Дмитрий Песков коротко заявил, что якобы "не располагает информацией о покушении" на коллаборанта.