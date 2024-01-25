Падение Ил-76 под Белгородом: генерал-майор запаса СБУ допустил цель информационной атаки России

В Белгородской области России 24 января упал самолет Ил-76. Пропагандисты утверждают, что на борту якобы находились 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен. В связи с этим страна-агрессор попросила созвать немедленное заседание Совбеза ООН.

В эфире 24 Канала генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун сказал, чего Россия пытается добиться, продвигая свою версию падения самолета. Стоит отметить, что сейчас председательствующая в ООН Франция отказала России. В то же время, росСМИ пишут якобы Париж предложил перенести заседание на 25 января.

Важно Россияне хватаются за катастрофу Ил-76, чтобы посеять внутреннее недовольство в Украине: анализ ISW

Упал необычный Ил-76

Страна-агрессор использует падение самолета Ил-76 для своих циничных целей. Вероятно, таким образом россияне хотят прекратить обмены пленными.

Только непонятно что это им даст. По последней информации, у Украины есть настолько большой накопленный обменный фонд, что уже подняли вопрос об открытии третьего лагеря для российских военнопленных,

– сказал Ягун.

В России много самолетов Ил-76, но потерпел крушение необычный борт. Упал модернизированный самолет, который мог принимать на свой борт не людей, а большие грузы.

Вполне вероятно, что этот маршрут через Иран, который Ил-76 совершил накануне катастрофы, обусловлен тем, что оккупанты везли не просто ракеты, а могли транспортировать часть комплекса С-300.

– добавил генерал-майор СБУ в запасе.

Он отметил, что на видео, где зафиксировано падение самолета, видно, что с судна выпадали большие объекты, напоминавшие либо паллеты с большим грузом, либо элементы военной техники.

Что указывает на ложь России

Упавший 24 января вражеский самолет не был приспособлен для перевозки личного состава, потому что есть Ил-76, которые имеют две палубы для десанта и могут перевозить до 250 – 260 человек.

То, что россияне утверждают, что якобы предупреждали нашу сторону, что будут подвозить самолетами пленных, а украинская сторона якобы проигнорировала – выглядит довольно дико,

– подчеркнул Ягун.

Любой обмен пленными – это чрезвычайная специальная операция, в ходе которой достигается договоренность не проводить жестких действий, например, диверсионную работу или тем более сбитие самолетов в зоне проведения обмена.

Согласованная информационная атака на Украину и мир фейками о самолете, отсутствие какой-либо информации, недопущение на место крушения гражданского персонала, закрытие какой-либо информации говорит о том, что Россия скрывает, что на самом деле было в самолете и почему такая катастрофа произошла,

– убежден генерал-майор СБУ в запасе.

Цель оккупантов может заключаться в том, чтобы обвинить Украину в отсутствии договороспособности, то есть, что с Украиной не о чем говорить, и наше государство не может быть субъектом международного права. Также показать, что якобы Украина не умеет и не может пользоваться оружием западного образца, поэтому его нужно забрать или вообще не давать.

Самая большая проблема, в которую сейчас Россия сама себя загнала, это отсутствие действенных доказательств того, что на самолете были пленные и отсутствие возможности доказать правдивость своей информации.

"Меня, как и всех людей в Украине, сейчас беспокоит только один вопрос, если на борту не было военнопленных, то где они и что с ними", – сказал Ягун.

Что говорят в Украине о падении Ил-76