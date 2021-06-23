"Заминировали" здание, которое расположено на улице Каразина, 2. Об этом сообщили 23 июня.

Тоже в городе В Харькове снова ищут взрывчатку: на этот раз в ТЦ "Караван" – видео

Что известно об этом случае

Информацию об этом инциденте подтвердили журналистам в Управлении полиции Харьковщины.

На место сразу направили следователей и взрывотехников.

Кроме этого, привлекли взрывотехников.

Под зданием в этот момент находились 30 человек.

В основном это были работники бизнес-центра и правоохранители.

Какое наказание возможно за такое

Если взрывчатку в здании не найдут, этот случай будут квалифицировать, как ложное сообщение об угрозе безопасности граждан. Наказание по соответствующей статье предусматривает от 2 до 6 лет тюрьмы

Обратите внимание! В Киеве 17 июня, сообщили о заминировании железнодорожного вокзала и нескольких станций метро: "Крещатик", "Золотые ворота", "Дворец спорта", "Университет". Впоследствии это оказалось очередным фейковым заминированием.