"Заминировали" здание, которое расположено на улице Каразина, 2. Об этом сообщили 23 июня.

Тоже в городе В Харькове снова ищут взрывчатку: на этот раз в ТЦ "Караван" – видео

Что известно об этом случае

  • Информацию об этом инциденте подтвердили журналистам в Управлении полиции Харьковщины.
  • На место сразу направили следователей и взрывотехников.
  • Кроме этого, привлекли взрывотехников.
  • Под зданием в этот момент находились 30 человек.
  • В основном это были работники бизнес-центра и правоохранители.

Какое наказание возможно за такое 

Если взрывчатку в здании не найдут, этот случай будут квалифицировать, как ложное сообщение об угрозе безопасности граждан. Наказание по соответствующей статье предусматривает от 2 до 6 лет тюрьмы