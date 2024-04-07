Проблемы есть: командир батальона рассказал о российских штурмах возле Часового Яра
Враг продолжает вести штурмовые действия на Бахмутском направлении. Несколько дней назад россияне массированно атаковали Часов Яр и Ивановское, применив 30 единиц бронированной техники.
Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, отметив, что оккупанты действовали традиционно, как прописано у них в наставлениях – сначала атака РСЗО, а потом пехота.
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Ставили цель выйти к Часовому Яру
Как отметил командир батальона, 4 апреля противник массированно атаковал Часов Яр и Ивановское. Сначала была подготовка, в частности, с применением систем реактивного огня типа "Град" и "Ураган", затем в бой пошла пехота на легкой бронированной технике под прикрытием танков, дронов и авиации, которая сбрасывала КАБы.
Во время совершения ударно-штурмовых действий оккупанты потеряли около 16 единиц бронированной техники, из которых только батальону "Ахиллес" удалось уничтожить более 9 БМП, БМД и 1 багги. Его догнали и ликвидировали вместе с вражеской группой. Большая часть техники была повреждена в результате наезда на минные заграждения.
Ожесточенные бои вблизи Часового Яра: смотрите на карте
Искусно сработали украинские артиллеристы, несмотря на имеющуюся нехватку боеприпасов. Россиянам не удалось достичь целей, которые они ставили перед собой. Основная – выйти на окраины города Часов Яр. Отметим, что безрезультатные штурмы россиян также велись у Клещеевки и Андреевки.
В чем главная проблема
Юрий Федоренко отметил, что для россиян Часов Яр – важен, это господствующая высота. В случае захвата враг может взять под огневой контроль Константиновку, Дружковку и Краматорск. Сформировать плацдарм для дальнейшего продвижения, вероятнее всего, в сторону Константиновки Донецкой области.
Есть проблемные вопросы, связанные с авиацией противника. Управляемые авиабомбы – мощный боеприпас весом от 500 килограммов и более, летит достаточно точно. Городская застройка в населенном пункте хоть как-то прикрывает от КАБов, в то же время с позициями в посадках сложная ситуация. Даже самая укрепленная позиция не может выдержать удар.
Силы обороны осуществляют много мероприятий, чтобы ввести противника в заблуждение. Наши средства ПВО работают очень-очень мощно, чтобы не давать врагу полным объемом чувствовать себя безнаказанно в воздухе. Проблемы сохраняются. Искренне рассчитываем, что, как и было анонсировано, Украина получит самолеты с необходимой номенклатурой боеприпасов, которые позволят максимально снизить присутствие вражеской авиации в воздухе,
– подчеркнул Федоренко.
Какая ситуация на Бахмутском направлении: последние новости
- Недавно украинские защитники с помощью наземного робота-камикадзе Ratel S взорвали мост в селе Ивановское на Бахмутском направлении Донецкой области. В результате чего существенно усложнилась логистика россиян.
- Россияне используют комбинированную живую силу во время штурмов в направлении Часового Яра: низкоподготовленных представителей частных военных кампаний и мобилизованных, которые являются расходным материалом для России и высокоподготовленных, которые отличаются экипировкой, в частности, средствами индивидуальной защиты, а также тактикой ведения боевых действий.
- В Ивановском захватчики не имеют дальнейших продвижений, находятся на окраинах населенного пункта. Силы обороны не дают возможности россиянам накапливать резервы и продолжать дальше ударно-штурмовые действия. Хотя россияне не жалеют ни техники, ни личного состава, ни боеприпасов, но значительных тактических успехов не имеют.