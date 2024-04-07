Проблемы есть: командир батальона рассказал о российских штурмах возле Часового Яра

Враг продолжает вести штурмовые действия на Бахмутском направлении. Несколько дней назад россияне массированно атаковали Часов Яр и Ивановское, применив 30 единиц бронированной техники.

Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, отметив, что оккупанты действовали традиционно, как прописано у них в наставлениях – сначала атака РСЗО, а потом пехота.

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Ставили цель выйти к Часовому Яру

Как отметил командир батальона, 4 апреля противник массированно атаковал Часов Яр и Ивановское. Сначала была подготовка, в частности, с применением систем реактивного огня типа "Град" и "Ураган", затем в бой пошла пехота на легкой бронированной технике под прикрытием танков, дронов и авиации, которая сбрасывала КАБы.

Во время совершения ударно-штурмовых действий оккупанты потеряли около 16 единиц бронированной техники, из которых только батальону "Ахиллес" удалось уничтожить более 9 БМП, БМД и 1 багги. Его догнали и ликвидировали вместе с вражеской группой. Большая часть техники была повреждена в результате наезда на минные заграждения.

По состоянию на 7 апреля российская армия потеряла 447 510 человек, 7 074 танков, 13 551 боевую бронированную машину, 11 316 артиллерийских систем, 1 036 РСЗО.

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Искусно сработали украинские артиллеристы, несмотря на имеющуюся нехватку боеприпасов. Россиянам не удалось достичь целей, которые они ставили перед собой. Основная – выйти на окраины города Часов Яр. Отметим, что безрезультатные штурмы россиян также велись у Клещеевки и Андреевки.

В чем главная проблема

Юрий Федоренко отметил, что для россиян Часов Яр – важен, это господствующая высота. В случае захвата враг может взять под огневой контроль Константиновку, Дружковку и Краматорск. Сформировать плацдарм для дальнейшего продвижения, вероятнее всего, в сторону Константиновки Донецкой области.

Есть проблемные вопросы, связанные с авиацией противника. Управляемые авиабомбы – мощный боеприпас весом от 500 килограммов и более, летит достаточно точно. Городская застройка в населенном пункте хоть как-то прикрывает от КАБов, в то же время с позициями в посадках сложная ситуация. Даже самая укрепленная позиция не может выдержать удар.

Силы обороны осуществляют много мероприятий, чтобы ввести противника в заблуждение. Наши средства ПВО работают очень-очень мощно, чтобы не давать врагу полным объемом чувствовать себя безнаказанно в воздухе. Проблемы сохраняются. Искренне рассчитываем, что, как и было анонсировано, Украина получит самолеты с необходимой номенклатурой боеприпасов, которые позволят максимально снизить присутствие вражеской авиации в воздухе,

– подчеркнул Федоренко.

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