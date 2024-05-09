Штурмуют на велосипедах: воин ВСУ рассказал о действиях россиян возле Часового Яра

Хотя захватить Часов Яр до 9 мая не удалось, россияне не оставляют надежд оккупировать город. Для этого они прибегают к различным тактикам, и некоторые из них действительно впечатляют.

В целом ситуация возле Часового Яра остается стабильно тяжелой. Подробнее о попытках россиян зайти в город 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов.

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Как оккупанты штурмуют Часов Яр

Россияне используют различные тактики для того, чтобы достичь успехов на поле боя. В частности, они могут проникать малыми группами, до сих пор фиксируют "мясные штурмы". Уже за ними обычно идут более подготовленные бойцы. В то же время есть и другие сценарии.

Иногда здесь пытаются иначе работать: бросают элитную десантуру, чтобы сделать хоть какой-то проход к нашим позициям. Но тогда уже идет нашествие, чтобы добраться до "Часика" (Часового Яра – 24 Канал) и зайти на улицы. Они пытаются навязать уличные бои, понимая, что у них значительное преимущество в количестве,

– отметил Кирилл Сазонов.

Несмотря на многочисленные попытки и приказ Владимира Путина захватить Часов Яр до 9 мая, город до сих пор находится под контролем украинских военных. Более того, по словам Сазонова, россияне не зашли в город и не закрепились на окраинах. Хотя, конечно, пытались.

Что происходит возле Часового Яра: смотрите на карте

"Россияне продолжают разрушать и штурмовать. Уже и на велосипедах, и на мотоциклах, и на танках, и на чем угодно – но пока им ничего не удается. Окружить город они не смогли", – отметил военный.

Хотя ситуация для украинских военных является непростой, в частности есть определенные проблемы с логистикой. Это связано с тем, что враг близко и пути к Часовому Яру могут простреливать огневыми средствами. А без логистики работать невозможно: нужно постоянно подвозить БК, воду, продукты, отвозить раненых и бойцов на отдых.

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