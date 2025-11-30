Об этом 24 Каналу рассказал пресс-офицер 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Олег Петрасюк, отметив, что часть города до сих пор находится под контролем Сил обороны Украины. Они каждый день отражают атаки врага.

Читайте также Застрянут в боях: командующий ДШВ ответил, смогут ли россияне быстро захватить Покровск

Что происходит в Часовом Яру?

Как отметил Петрасюк, в последнее время продвижение врага на этом участке фронта было буквально незначительным. А кое-где его вообще не было.

Городские бои являются чрезвычайно сложными и для тех, кто атакует, и для тех, кто обороняет. Враг всегда может найти себе укрытие и скрытно передвигаться. Работать дронами в городе чрезвычайно сложно.

Залогом всего является работа нашей пехоты. Кто бы что ни говорил о "войне дронов", но пехота является незаменимой. Где стоит пехота – там нет противника,

– подчеркнул военный.

Какая ситуация в Часовом Яру: смотрите карту боевых действий

Российские оккупанты разрушают любые населенные пункты, до которых могут дотянуться. Это сейчас особенно видно по Константиновке и Часовому Яру. Сначала идут удары по инфраструктуре городов. Уже когда они добираются ближе, то идут атаки по домам. Где был дом из красного кирпича – там красное пятно.

Фактически дома сравнены до фундамента. Гражданским надо выезжать. У большинства гражданских нет понимания, что будет дальше. Ни одна международная организация и, наверное, мы, как общество, не дали на это ответ. Нет четкого алгоритма, что будет с человеком, который навсегда закроет двери дома и пойдет на эвакуацию. Я общался с гражданскими в Константиновке. Люди понимают, что надо выезжать. Но страх неизвестного сдерживает их гораздо больше, чем страх смерти,

– отметил военный.

Присоединяйтесь к сбору на нужды военных 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила. Присоединиться к сбору можно по ссылке https://send.monobank.ua/jar/81cveUmAj7 или по QR-коду.

Ситуация на фронте: коротко