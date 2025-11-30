Про це 24 Каналу розповів пресофіцер 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила Олег Петрасюк, зауваживши, що частина міста досі перебуває під контролем Сил оборони України. Вони кожного дня відбивають атаки ворога.

Що відбувається в Часовому Ярі?

Як наголосив Петрасюк, упродовж останнього часу просування ворога на цій ділянці фронту було буквально незначним. А подекуди його взагалі не було.

Міські бої є надзвичайно складними і для тих, хто атакує, і для тих, хто обороняє. Ворог завжди може знайти собі укриття та приховано пересуватися. Працювати дронами в місті надзвичайно складно.

Запорукою всього є робота нашої піхоти. Хто б що не говорив про "війну дронів", але піхота є незамінною. Де стоїть піхота – там немає противника,

– наголосив військовий.

Яка ситуація в Часовому Ярі: дивіться карту бойових дій

Російські окупанти руйнують будь-які населені пункти, до яких можуть дотягнутися. Це зараз особливо видно по Костянтинівці та Часовому Яру. Спершу йдуть удари по інфраструктурі міст. Вже коли вони добираються ближче, то йдуть атаки по будинках. Де був будинок з червоної цегли – там червона пляма.

Фактично будинки зрівняні до фундаменту. Цивільним треба виїжджати. У більшості цивільних немає розуміння, що буде далі. Жодна міжнародна організація та й, напевно, ми, як суспільство, не дали на це відповідь. Немає чіткого алгоритму, що буде з людиною, яка назавжди закриє двері домівки і піде на евакуацію. Я спілкувався з цивільними в Костянтинівці. Люди розуміють, що треба виїжджати. Але страх невідомого стримує їх набагато більше, ніж страх смерті,

– зауважив військовий.

