Зимнее наступление притихло: какая сейчас цель врага на фронте

Россияне пытаются продвигаться на определенных участках, но ресурсов для активных действий больше не имеют. Масштабное наступление на всей линии фронта, которые мы видели ранее, уже закончились.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, объяснив, что когда-то оккупанты двигались практически от Васильевки, что под Запорожьем, и до Купянска. Ширина фронта достигала около 600 километров.

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К чему сейчас готовится Россия

"Зимнее наступление притихло. Это уже понятно. Сейчас ширина боевых действий по линии фронта может составлять несколько десятков километров, не более", – отметил Роман Свитан.

По его словам, говорится о части Роботино, районе Крынок и самом большом участке в Донецкой области, где есть сразу несколько направлений. Это Авдеевка, Марьинка, а также линия от Бахмута до Часового Яра – все это остатки зимнего наступательного потенциала россиян.

Видим сворачивание действий, но по меньшей мере два направления оккупанты будут держать дальше на протяжении всего этапа накопления, в который они перешли сейчас. Это направление в сторону Карловки, Курахово, Очеретино и будут пытаться двигаться в сторону Часового Яра от Бахмута,

– рассказал полковник ВСУ в запасе.

Где расположен Часов Яр: смотрите на карте

Сейчас россияне накапливают силы для следующей осенне-зимней операции. Ее задача будет такой же – выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

Есть ли опасность, если Россия захватит Часов Яр

Такой сценарий не слишком приятный, ведь тогда действительно возникнет большая проблема. Город Часов Яр является господствующей высотой. Далее будет очень сложно удержать россиян до следующего рубежа, который проходит в районе крупных городов Константиновки, Дружковки, Краматорска и Славянска.

Тогда, вероятнее всего, нам придется отходить к этим городам, а это означает, что артиллерия врага, подойдя к населенным пунктам, сможет их обстреливать. А там живут сотни тысяч гражданских, поэтому Часов Яр надо удерживать даже с большим рвением, чем Авдеевку,

– подчеркнул Свитан.

По его словам, причины такого решения просты – к западу от Авдеевки все-таки есть линия обороны, которая проходит по водохранилищам и рекам. Зато тыл Часового Яра – это города, большие агломерации. Пройти через них россияне не смогут, но бомбить их и обстреливать – проблемой для врага не будет.

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