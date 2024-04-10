Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, пояснивши, що колись окупанти рухалися практично від Василівки, що під Запоріжжям, і аж до Куп'янська. Ширина фронту сягала близько 600 кілометрів.

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До чого зараз готується Росія

"Зимовий наступ притих. Це вже зрозуміло. Зараз ширина бойових дій по лінії фронту може становити кілька десятків кілометрів, не більше", – зауважив Роман Світан.

За його словами, мовиться про частину Роботиного, район Кринок і найбільшу ділянку в Донецькій області, де є одразу кілька напрямків. Це Авдіївка, Мар'їнка, а також лінія від Бахмута до Часового Яру – все це залишки зимового наступального потенціалу росіян.

Бачимо згортання дій, але щонайменше два напрямки окупанти триматимуть далі упродовж всього етапу накопичення, у який вони перейшли зараз. Це напрямок у бік Карлівки, Курахово, Очеретиного й намагатимуться рухатися в бік Часового Яру від Бахмута,

– розповів полковник ЗСУ в запасі.

Де розташований Часів Яр: дивіться на карті

Зараз росіяни накопичують сили для наступної осінньо-зимової операції. Її завдання буде таким самим – вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

Чи є небезпека, якщо Росія захопить Часів Яр

Такий сценарій не надто приємний, адже тоді справді виникне велика проблема. Місто Часів Яр є панівною висотою. Далі буде дуже складно втримати росіян до наступного рубежу, який проходить у районі великих міст Костянтинівки, Дружківки, Краматорська і Слов'янська.

Тоді, найімовірніше, нам доведеться відходити до цих міст, а це означає, що артилерія ворога, підійшовши до населених пунктів, зможе їх обстрілювати. А там живуть сотні тисяч цивільних, тому Часів Яр треба утримувати навіть з більшим завзяттям, ніж Авдіївку,

– наголосив Світан.

За його словами, причини такого рішення прості – на захід від Авдіївки все-таки є лінія оборони, яка проходить по водосховищах і річках. Натомість тил Часового Яру – це міста, великі агломерації. Пройти через них росіяни не зможуть, але бомбити їх та обстрілювати – проблемою для ворога не буде.

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