Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, пояснивши, що колись окупанти рухалися практично від Василівки, що під Запоріжжям, і аж до Куп'янська. Ширина фронту сягала близько 600 кілометрів.
До теми Росіяни рвуться до Часового Яру та Уманського: як змінилася лінія фронту за тиждень
До чого зараз готується Росія
"Зимовий наступ притих. Це вже зрозуміло. Зараз ширина бойових дій по лінії фронту може становити кілька десятків кілометрів, не більше", – зауважив Роман Світан.
За його словами, мовиться про частину Роботиного, район Кринок і найбільшу ділянку в Донецькій області, де є одразу кілька напрямків. Це Авдіївка, Мар'їнка, а також лінія від Бахмута до Часового Яру – все це залишки зимового наступального потенціалу росіян.
Бачимо згортання дій, але щонайменше два напрямки окупанти триматимуть далі упродовж всього етапу накопичення, у який вони перейшли зараз. Це напрямок у бік Карлівки, Курахово, Очеретиного й намагатимуться рухатися в бік Часового Яру від Бахмута,
– розповів полковник ЗСУ в запасі.
Де розташований Часів Яр: дивіться на карті
Зараз росіяни накопичують сили для наступної осінньо-зимової операції. Її завдання буде таким самим – вийти на кордони Донецької та Луганської областей.
Чи є небезпека, якщо Росія захопить Часів Яр
Такий сценарій не надто приємний, адже тоді справді виникне велика проблема. Місто Часів Яр є панівною висотою. Далі буде дуже складно втримати росіян до наступного рубежу, який проходить у районі великих міст Костянтинівки, Дружківки, Краматорська і Слов'янська.
Тоді, найімовірніше, нам доведеться відходити до цих міст, а це означає, що артилерія ворога, підійшовши до населених пунктів, зможе їх обстрілювати. А там живуть сотні тисяч цивільних, тому Часів Яр треба утримувати навіть з більшим завзяттям, ніж Авдіївку,
– наголосив Світан.
За його словами, причини такого рішення прості – на захід від Авдіївки все-таки є лінія оборони, яка проходить по водосховищах і річках. Натомість тил Часового Яру – це міста, великі агломерації. Пройти через них росіяни не зможуть, але бомбити їх та обстрілювати – проблемою для ворога не буде.
Що відбувається на фронті: актуальні новини
- Окупанти продовжують наступальні дії вдень та вночі й намагаються за будь-яку ціну захопити Часів Яр. Наразі місто перебуває під контролем України, але Росія використовує свою перевагу у повітрі, зброї, техніці. На деяких ділянках штурмує силами роти й батальйону.
- За даними британської розвідки, кількість атак у районі Авдіївки за березень 2024 року зменшилась вчетверо. Натомість ворог посилив штурми на Новопавлівському напрямку. Саме там зосереджено 38% від усіх атак. Росіяни продовжують битися за низку невеликих сіл.
- На лівобережжі Херсонщини ворог зосередився в районі Кринок. Там він наступає силами піхоти, яка сформована у малі штурмові групи. Крім цього, триває війна FPV-дронів та РЕБу. Українські безпілотники дуже сильно докучають окупантам, попри це від своїх планів противник не відмовляється.