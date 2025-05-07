Часть Полтавского района осталась без света из-за атаки россиян

Российская армия вечером 7 мая атаковала Полтавский район беспилотниками. Вследствие этого часть жителей осталась без электроэнергии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на временно исполняющего обязанности начальника Полтавской ОВА Владимира Когута.

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Какие последствия вражеской атаки в Полтавском районе

Владимир Когут отметил, что 7 мая вечером в Полтавском районе работала ПВО. Из-за падения обломков БПЛА произошло аварийное отключение электроэнергии.

Без света остались более 900 бытовых абонентов. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения,

– написал он.

Чиновник призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги, а также беречь себя и своих родных.

К слову, вечером 7 мая Россия продолжает атаковать Украину своими ударными дронами-камикадзе типа "Шахед". В ряде регионов раздается воздушная тревога, там фиксируют вражеские беспилотники.

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