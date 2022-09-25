Вы знаете, куда стрелять, – мусульманам, которых мобилизует россия, дали ценный совет

Россия активно проводит мобилизацию. Не обходит она ни этнических россиян, ни жителей тех регионов, которые она насильственно оккупировала после 24 февраля.

К мусульманам Крыма и россии обратился представитель религиозной культуры. Он дал ценные советы по мобилизации и по тому, что делать, если оказались в рядах российской армии. Соответствующее видео распространяется в сети, сообщает 24 канал.

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Лучше сесть в тюрьму, чем стать убийцей

Прежде всего мужчина призвал обращаться к Аллаху и просить его защиты от зла тиранов. А потом – искать возможности покинуть регионы, где продолжается принудительная мобилизация на войну против Украины.

Также представитель мусульман подчеркнул – брать повестку в руки не надо, а если вам ее вручили, то лучше порвать ее на глазах у представителей оккупантов и сесть в тюрьму, чем поехать убивать невинных людей по приказу царя россии.

Также он солидарен и с призывами власти Украины и рекомендует при первой же возможности сдаваться в плен, если мобилизовали в армию. Ведь Украина – правовое государство, соблюдающее международные права. Следовательно, люди, сдавшиеся в плен, сохранят свою жизнь и свои права.

Но если вы этого не сможете сделать, я знаю, куда вам следует стрелять. Я думаю, вы сами понимаете,

– подчеркнул мусульманин.

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Владимир Зеленский призвал россиян сдаваться в плен

24 сентября во время вечернего обращения Владимир Зеленский обратился к россиянам, которых насильственно забирают в армию оккупанта. Он подчеркнул, что объявленную россией мобилизацию неслучайно сами россияне назвали "могилизацией".

Украина действует в соответствии с международным законодательством, а значит гарантирует, что

с россиянами будут обращаться цивилизованно в соответствии со всеми конвенциями;

никто не узнает обстоятельства того, как россияне сдались в плен – добровольно или принудительно;

если пленные будут бояться возвращаться в россию и сами не захотят обмена, Украина найдет способ обеспечить им это.

Российских командиров не волнуют российские жизни – им просто нужно заполнять пустые места после убитых, раненых, бежавших или плененных российских солдат,

– подчеркнул президент.

Мобилизация в россии: последние новости

Путин не в восторге от призывов Украины. Так, с 24 сентября он расширил уголовную ответственность за ряд преступлений против воинской службы. В частности, за добровольную сдачу в плен россияне могут попасть за решетку на 10 лет.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, чтобы залатать дыры на фронте, мобилизация в россии продолжается полным ходом. Так, военкоматы страны-террориста работают круглосуточно.

Как сообщила представитель президента в Крыму Тамила Ташева, на оккупированном полуострове мобилизация также продолжается. Так, всего за несколько дней выдали 1,5 тысячи повесток крымским татарам. Для этого оккупанты приезжают в населенные пункты, где живет коренное население, и прямо на улицах раздают повестки.

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