До мусульман Криму та росії звернувся представник релігійної культури. Він дав цінні поради стосовно мобілізації та того, що робити, якщо опинилися у лавах російської армії. Відповідне відео шириться у мережі, повідомляє 24 канал.

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Краще сісти у тюрму, ніж стати вбивцею

Перш за все, чоловік закликав звертатися до Аллаха та просити його захисту від зла тиранів. А потім – шукати можливості покинути регіони, де триває примусова мобілізація на війну проти України.

Також представних мусульман підкреслив – брати повістку у руки не треба, а якщо вам її таки вручили, то краще порвати її на очах у представників окупантів та сісти у тюрму, ніж поїхати вбивати невинних людей за наказом царя росії.

Також він солідарний й закликами влади України та рекомендує при першій же нагоді здаватися у полон, якщо таки мобілізували в армію. Адже Україна – правова держава, яка дотримується міжнародних прав. Відтак, люди, які здалися у полон збережуть своє життя та свої права.

Але якщо ви цього не зможете зробити, то я знаю, куди вам слід стріляти. Я думаю, ви самі розумієте,

– підкреслив мусульманин.

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Володимир Зеленський закликав росіян здаватися у полон

24 вересня під час вечірнього звернення Володимир Зеленський звернувся до росіян, яких насильно забирають в армію окупанта. Він підкреслив, що оголошену росією мобілізацію не випадково самі ж росіяни назвали "моглізацією".

Україна діє відповідно до міжнародного законодавства, а відтак гарантує, що

з росіянами будуть поводитися цивілізовано відповідно до всіх конвенцій;

ніхто не дізнається про обставини того, як росіяни здалися в полон – добровільно чи примусово;

якщо полонені боятимуться повертатися до росії і самі не захочуть обміну, Україна знайде спосіб забезпечити їм це.

Російських командирів не хвилюють російські життя – їм просто потрібно заповнювати порожні місця після вбитих, поранених, російських солдатів, які втекли або полонені,

– підкреслив президент.

Мобілізація в росії: останні новини

Путін не в захваті від закликів України. Так, з 24 вересня він розширив кримінальну відповідальність за низку злочинів проти військової служби. Зокрема, за добровільну здачу в полон росіяни можуть потрапити за ґрати на 10 років.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, щоб залатати дірки на фронті, мобілізація в росії триває повним ходом. Так, військкомати країни-терористки працюють цілодобово.

Як повідомила представниця президента в Криму Таміла Ташева, на окупованому півострові мобілізація також триває. Так, лише за декілька днів видали 1,5 тисячі повісток кримським татарам. Для цього окупанти приїжджають у населені пункти, де живе корінне населення, і просто на вулицях роздають повістки.

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