Россиянам, бежавшим от войны, нельзя разрешать спокойно переждать, – политолог из Грузии

В Грузии все еще нет единого мнения относительно того, было ли правильным решение впускать бежавших от призыва россиян. В то же время граждане страны-агрессора должны сделать все возможное, чтобы прекратить преступные действия своей страны.

В Тбилиси рассматривают варианты включения российских дезертиров в политические движения. Об этом 24 каналу рассказал грузинский политолог Гела Васадзе.

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Эксперт отметил, что у Грузии есть разные точки зрения относительно того, что нужно было делать с беглыми от мобилизации россиянами.

"Что касается бегущих россиян: а что с ними в таком случае можно было сделать? Я думаю, что есть единственный вариант, который возможен – вовлечь их в некую политическую активность", – считает Васадзе.

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По его словам, в грузинском социуме также есть мнение, что если бы Грузия закрыла границы, это ускорило бы протестный потенциал и "конец России".

С этим можно спорить, но кто убежал от мобилизации, для них не должно быть альтернативы. Что, мол, они убежали и теперь будут спокойно жить здесь. Нет, ребята, ваша страна агрессор, и поэтому вы должны делать все, чтобы прекратить эту агрессию для будущего Грузии и других стран,

– резюмировал политолог.

По его мнению, Грузия может по этому поводу работать прежде всего с Украиной и партнерами из Запада.

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