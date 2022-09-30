Россиянам, бежавшим от войны, нельзя разрешать спокойно переждать, – политолог из Грузии
В Грузии все еще нет единого мнения относительно того, было ли правильным решение впускать бежавших от призыва россиян. В то же время граждане страны-агрессора должны сделать все возможное, чтобы прекратить преступные действия своей страны.
В Тбилиси рассматривают варианты включения российских дезертиров в политические движения. Об этом 24 каналу рассказал грузинский политолог Гела Васадзе.
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Эксперт отметил, что у Грузии есть разные точки зрения относительно того, что нужно было делать с беглыми от мобилизации россиянами.
"Что касается бегущих россиян: а что с ними в таком случае можно было сделать? Я думаю, что есть единственный вариант, который возможен – вовлечь их в некую политическую активность", – считает Васадзе.
Почему Грузия не закрывает границу для россиян: смотрите видео
По его словам, в грузинском социуме также есть мнение, что если бы Грузия закрыла границы, это ускорило бы протестный потенциал и "конец России".
С этим можно спорить, но кто убежал от мобилизации, для них не должно быть альтернативы. Что, мол, они убежали и теперь будут спокойно жить здесь. Нет, ребята, ваша страна агрессор, и поэтому вы должны делать все, чтобы прекратить эту агрессию для будущего Грузии и других стран,
– резюмировал политолог.
По его мнению, Грузия может по этому поводу работать прежде всего с Украиной и партнерами из Запада.
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Мобилизация в России: что известно
- 21 сентября глава Кремля Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. В соответствии с ним Кремль планирует мобилизовать до 300 тысяч человек.
- Всех заинтриговал 7 секретный пункт. Спикер диктатора Дмитрий Песков дал понять, что он касается количества мобилизованных. Впоследствии стало известно, что Москва хочет мобилизовать до миллиона человек, однако, по данным СМИ, Кремль планирует призвать более 1,2 миллиона россиян.
- После объявления решения о мобилизации в ряде российских городов прошли немногочисленные акции протеста: митингующих задержали, остальных разогнали. Прокуратура действует на опережение и угрожает митингующим заключенным до 15 лет.
- Крупнейшие митинги в эти дни проходят на российской части Кавказа, в том числе в Дагестане. Участники протестов требуют от силовиков отпустить всех задержанных на митингах против мобилизации. Местные анонсировали новые масштабные протесты.
- Граждане России негативно отреагировали на объявление частичной мобилизации. Они очень активно начали искать способы отсрочки от армии или возможность уехать из страны.
- В частности, уклонисты решили бежать в Грузию. Тбилиси до сих пор впускает россиян в страну, поэтому на границе образовалась невероятная очередь из автомобилей.