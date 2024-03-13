"Путин боится": почему диктатор не может признать, что российские добровольцы – его сограждане

За период полномасштабного вторжения легион "Свобода России", РДК и недавно присоединенный Сибирский батальон уже в третий раз проводят операцию на территории России, в частности, на Белгородщине и Курщине. Подобные атаки состоялись весной 2023 года в Белгородской области и осенью того же года в Шебекино.

Уже 12 марта бойцы с новым размахом прорвали границу и взяли под контроль более 4 сел. В Кремле более суток не комментировали события. Впоследствии Владимир Путин заявил, что это "иностранные наемники" зашли в Россию. Почему диктатор боится признать, что это его сограждане – предположил 24 Каналу Тимур Олевский – российский оппозиционный журналист, редактор издания "The Insider".

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"Путин ужасно боится любых бунтов внутри России, что российские люди могут воевать с ним, ведь это заразная вещь, которую сразу могут подхватить другие. Были разговоры, что раньше такое было абсолютно невозможным, сейчас это выглядит не таким очевидным для самого Путина. Это видно по его поведению – кого и как "зачищают" силовики. Они очень боятся, что такое может быть", – сказал российский оппозиционный журналист.

Большое количество обманутых, униженных и даже людей, которые повоевали в Украине, могут посмотреть на действия РДК, легиона "Свобода России", Сибирского батальона и начать борьбу против местного "путинского князя". Путин и его окружение очень этого ужасаются, поэтому диктатору легче сказать, что на Россию будто напали страны НАТО, а не российские добровольцы.

Ощущение "непобедимости" Путина – разрушено

Олевский отметил, что нынешний рейд в 2024 году отличается от предыдущих тем, что происходит накануне президентских выборов и после захвата российскими войсками Авдеевки. Путину важно показать, что он побеждает и для этого тратит много сил. К тому же, диктатор довольно уверенно чувствовал себя во время обращения к Федеральному собранию России. И россиянам, которые не следят внимательно за ходом событий на войне, могло показаться, что Путин чувствует, что якобы "победа уже в кармане".

События, которые происходят в Курской и Белгородской областях, дают понять, что граница России не сильно защищена. Чтобы захватить Авдеевку, которую Украина превратила в укрепленный район, нужно было несколько сотен тысяч российских военных. В то же время небольшой диверсионный отряд смог зайти на Курщину и удержаться 2 дня, поэтому ситуация выглядит не такой, как о ней пишут в телеграм-каналах Минобороны России.

Это все происходит на фоне заявлений, например, главы ГУР (Кирилла Буданова – 24 Канал), что интересные события в Крыму еще только впереди, также левобережная операция на Днепре в Херсонской области с этим связана. Эти вещи серьезно должны разрушить ощущение "непобедимости" Путина, которое он пытается создать в последние месяцы,

– подчеркнул Тимур Олевский.

Кроме этого, российский рейд показал, что у войны есть цена. Если твоя страна напала на другое государство, то война может перейти на любую территорию агрессора. Постоянным остается одно – Путин как был преступником в отношении украинского и российского народов, таким и остается. Его брат умер в 91 год, поэтому рассчитывать, что что-то изменится как только диктатор уйдет "на тот свет" – бесполезно. Как видим, у него хорошая генетика и это не так быстро произойдет. Остается надеяться только на людей, которые смогут остановить его режим.

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