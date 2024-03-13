Вже 12 березня бійці з новим розмахом прорвали кордон та взяли під контроль понад 4 села. У Кремлі більш як добу не коментували події. Згодом Владімір Путін заявив, що це "іноземні найманці" зайшли в Росію. Чому диктатор боїться визнати, що це його співгромадяни – припустив 24 Каналу Тимур Олевський – російський опозиційний журналіст, редактор видання "The Insider".

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"Путін жахливо боїться будь-яких бунтів всередині Росії, що російські люди можуть воювати з ним, адже це заразна річ, яку одразу можуть підхопити інші. Були розмови, що раніше таке було абсолютно неможливим, зараз це виглядає не таким очевидним для самого Путіна. Це видно з його поведінки – кого і як "зачищають" силовики. Вони дуже бояться, що таке може бути", – сказав російський опозиційний журналіст.

Велика кількість обманутих, принижених та навіть людей, які повоювали в Україні, можуть подивитися на дії РДК, легіону "Свобода Росії", "Сибірського батальйону" й розпочати боротьбу проти місцевого "путінського князя". Путін та його оточення дуже цього жахаються, тому диктатору легше сказати, що на Росію буцім напали країни НАТО, а не російські добровольці.

Відчуття "непереможності" Путіна – зруйновано

Олевський зазначив, що теперішній рейд у 2024 році відрізняється від попередніх тим, що відбувається напередодні президентських виборів та після захоплення російськими військами Авдіївки. Путіну важливо показати, що він перемагає та задля цього витрачає багато сил. До того ж, диктатор доволі впевнено почувався під час звернення до Федеральних зборів Росії. І росіянам, які не слідкують уважно за перебігом подій на війні, могло здатися, що Путін відчуває, що нібито "перемога вже в кишені".

Події, які відбуваються в Курській та Бєлгородській областях, дають зрозуміти, що кордон Росії не сильно захищений. Щоб захопити Авдіївку, яку Україна перетворила на укріплений район, потрібно було декілька сотень тисяч російських військових. Водночас невеликий диверсійний загін зміг зайти на Курщину та втриматися 2 дні, тому ситуація виглядає не такою, як про неї пишуть в телеграм-каналах Міноборони Росії.

Це все відбувається на тлі заяв, наприклад, голови ГУР (Кирила Буданова – 24 Канал), що цікаві події в Криму ще тільки попереду, також лівобережна операція на Дніпрі в Херсонській області з цим пов'язана. Ці речі серйозно повинні зруйнувати відчуття "непереможності" Путіна, яке він намагається створити останніми місяцями,

– наголосив Тимур Олевський.

Крім цього, російський рейд показав, що у війни є ціна. Якщо твоя країна напала на іншу державу, то війна може перейти на будь-яку територію агресора. Постійним залишається одне – Путін як був злочинцем щодо українського та російського народів, таким і залишається. Його брат помер в 91 рік, тому розраховувати, що щось зміниться щойно диктатор піде "на той світ" – марно. Як бачимо, у нього добра генетика й це не так швидко станеться. Залишається сподіватися лише на людей, які зможуть зупинити його режим.

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