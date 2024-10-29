Иначе россиян ждет казнь: разговор с комбатом о безумном страхе оккупантов

Россияне нагло идут в наступление, но причина не в том, что они воюют за идею. На самом деле они просто боятся "своих" больше, чем смерти. Они не возвращаются со штурмов на позиции, ведь понимают, что их за это могут даже казнить.

Об этом 24 Каналу откровенно рассказал командир батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко. Также он говорил о беспилотниках врага, способностях России и ее основной задаче сейчас на фронте.

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Основная задача россиян на Купянщине

Какая ситуация сейчас в районе Песчаного на Купянщине, где враг вышел на берега реки Оскол?

Если говорить о замысле противника, который усматривается, – это максимальное закрепление на левобережном плацдарме. Населенный пункт Кругляковка – это наиболее заманчивый участок для противника, поскольку россияне имели частичный успех в течение значительного времени. Для противника сейчас критически важно там закрепиться.

Удается ли ему это сделать в полной мере? Нет. Силы обороны достаточно активно противодействуют, влияют на врага благодаря объединенному огневому воздействию и беспилотным системам. В частности, те позиции, которые противнику удалось найти, туда зайти и закрепиться, подавляющее большинство из них уже сегодня выбито Силами обороны.

Продолжаются активные бои, и так или иначе, скажу, что работа внедряется титанически.

Те силы, средства, которые противник применяет на узком отрезке, они очень и очень большие. Потери, которые есть у противника, они тоже не соизмеримы с теми результатами, которые они получают на поле боя.

Какой замысел противника, это мое субъективное видение, но оно так или иначе подтверждается действиями противника. Им важно закрепиться, а потом пытаться этот узкий выступ, который им удалось добыть, максимально расширить с последующим выходом на Купянск-Узловой.

Ситуация на этом направлении: смотрите на карте

Лишь при завладении в полной мере левобережной Купянщиной противник может приступить к подготовительной работе по форсированию реки Оскол.

Сможет ли в краткосрочной перспективе противник выполнить эту задачу или выполнить ее до Нового года, к примеру? По моему убеждению, это сейчас невозможно.

Что касается форсирования реки Оскол, мы ее форсировали в 2022 году. Тогда это было очень сложное испытание, которое удалось достичь благодаря отваге личного состава, а также правильному управлению старшим офицерским составом.

По состоянию на сегодня, с развитием технологий, которые есть, это ночные бомберы "Баба-Яга", FPV-дроны и другие средства беспилотных систем, которые помогают высокоточно наносить огневое поражение, форсирование такой быстрой реки как Оскол, для противника может быть задачей, которую он не выполнит даже при достаточном количестве сил и средств.

Относительно характера действий противника, на узком отрезке он активно применяет легкобронированную и бронированную технику. Основная задача этой техники – это подбрасывание живой силы к передней линии боевого соприкосновения. Именно так противник оказался в Кругляковке, когда благодаря массированному применении бронетехники он спешил группы.

Я называю их "камикадзе", по-другому никак нельзя сказать, потому что преимущественно большинство этих штурмовиков российско-операционных войск уже была ликвидирована Силами обороны.

Противник во время этого штурма потерял из 17 единиц 15, которые были уничтожены на поле боя.

Дополнительное накопление к легкобронированной и бронированной технике происходит благодаря высокоманевренной. Это двухколесные мотоциклы, в подавляющем своем количестве, и такие машины как баги. Противник пытается по бездорожью максимально быстро подскочить к передней линии, и занять соответствующие рубежи.

Также это пешее накопление. Здесь противник действует, наверняка, как и на подавляющем большинстве других направлений. Это накопление по посадкам и лесопосадкам, по тем местам, которые сложно увидеть средствами разведки. Существенный интервал дистанции. Противник затягивается по 2 военнослужащих, максимально пытаясь приблизиться к передовым позициям.

В отдельных случаях, которые все больше приобретают динамичности, противник штурмует в чистом поле. Это когда 9 – 10 военнослужащих российского официального войска перебегают из одной лесопосадки в другую.

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Силы обороны ликвидируют преимущественно большее количество, их там с 10 добегает 1 – 2, но такие волны есть одна за другой. Как следствие, противник оказывается вблизи наших позиций. Затем и там он "раздолбывается" беспилотниками, артиллерией и всем остальным. Те, кто остается в строю, переходят к ударно-штурмовым действиям.

Может показаться, что оккупант имеет высокий уровень мотивации, потому что как по-другому можно объяснить такие меры, которые совершает враг. Однако там вопрос не связан с мотивацией. Вопрос связан исключительно с активной системой принуждения.

У врага есть дорога только вперед. Назад дороги нет. В случае, если российский оккупант возвращается к своим без явных повреждений, или с теми повреждениями, которые могли дать возможность ему продолжать выполнять боевую задачу, он показательно наказывается.

Это может быть физическое воздействие, это могут быть другие меры также путем физического воздействия, о которых говорить не буду. И, конечно, это прямая казнь перед строем. Поэтому враг лезет исключительно только вперед, боясь своих больше, чем смерти на поле боя.

Как россияне модернизируют свои беспилотники

Вроде бы россияне начали использовать на "Шахедах" через Starlink камеры, которые передают онлайн изображения. Насколько эту технологию они массово применяют? И является ли применение самих Starlink массовым среди врага?

Не во всех зонах противника работают системы Starlink. Однако там, где работают, противник применяет их достаточно интенсивно. По такому же принципу, как это происходит с разных сторон линии боевого соприкосновения.

Однако, так или иначе, благодаря планомерной политике, в частности, государства Украины, поддержке правительства США, противник не на всех своих территориях может применять Starlink. И это достаточно хорошо.

Там, где они не имеют возможности применять именно эти средства связи, противник имеет несколько более сложные моменты с коммуникацией между разведывательными и огневыми средствами.

Что касается применения противником различных беспилотных систем на поле боя, он сохраняет способности изготавливать в количестве и обеспечивать российско-оккупационные войска обычными сетапами, как разведывательными, так и ударными.

Это и FPV-дроны, и дроны многократного применения ударного типа действий, и разведывательные дроны, такие как Mavic. И то, что производит российский военно-промышленный комплекс, это "Орлан", Supercam, ZALA, разведывательные комплексы, и такие как "Ланцет" ударного типа действий.

В то же время противник экспериментирует. Например, использует FPV-дроны на оптоволокне. На некоторых участках фронта противник достаточно активно начал их применять.

Они имеют ряд ограничений, которые не дают возможности их применять, точно так же, как применяются FPV-дроны с передачей сигнала по воздуху. Однако в отдельных отрезках фронта, где позволяет ландшафт, их применение является достаточно эффективным.

В то же время и Силы обороны в этом вопросе не отстают. Ряд подразделений Сил обороны уже применяет эти средства, другие подразделения поэтапно приобретают способность.

Поэтому, если говорить о модернизации, о технологической "гонке", в некоторых вопросах мы опережаем противника, в некоторых вопросах у нас есть паритет, в некоторых вопросах, к сожалению, враг продолжает держать устойчивую динамику и опережает нас.

У россиян мало мозгов, но много возможностей

Насколько квалифицированы операторы дронов врага?

Что касается операторов дронов, как вы понимаете, это точно так, как в любой другой профессии. Чем дольше военнослужащий работает на линии боевого соприкосновения, чем больше перед ним есть вызовов, тем больше растет его профессионализм. Преимущественно их большинство пилотирует хуже, чем Силы обороны.

У них есть отдельные специализированные подразделения, которые профильно занимаются именно беспилотными системами, и их пилоты достаточно высокоэффективно выполняют боевые задачи на разных отрезках. Обычно они мигрируют по линии фронта в зависимости от необходимости российско-оккупационных войск.

Однако все равно большинство средств Силы обороны пилотируют лучше. Это обусловлено тем, что мы раньше начали применять беспилотные системы так активно, по сравнению с врагом.

Именно такого типа, как FPV-дроны, Mavic и дроны многоразового применения. Конечно, и такие средства, которых нет у противника, например та же "Баба Яга".

Несмотря на это противника точно не нужно недооценивать. Россияне развиваются и очень тщательно следят за всем, что делают Силы обороны.

В коммуникации между подразделениями на горизонтальном уровне любое техническое решение распространяется очень быстро. Это максимально положительный момент.

Для примера, боеприпас "Дракарис". После того как его впервые применили, батальон "Ахиллес" уже через четыре дня имел подобные образцы и начал применять их также. Вы представляете скорость передачи информации?

В то же время некоторые решения Силам обороны удается скрывать достаточно долго. К примеру, только через полгода стало общественно известно, что своими беспилотными системами можем сбивать беспилотные системы врага. И это очень хорошо, потому что противник не мог понять, что же происходит. Поэтому в вопросе применения технологий должна быть определенная профилактика.

Я акцентирую и неоднократно обращался к экспертам, которые не являются военнослужащими, но имеют отношение к военному делу, что, когда вы подробно рассказываете, как работает та или иная технология, поверьте, для гражданских это не очень интересно.

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Для гражданских важно понимать, что те средства, которые они выделяют на Силы обороны, точно эффективно отправляются на уничтожение оккупантов на поле боя и укрепление нашего войска. Как это технологически работает, это интересно специалистам и внутри нашего профессионального сообщества она достаточно быстро распространяется.

Не надо способствовать, помогать врагу, чтобы они, глядя на того или иного, кто рассказывает о технических характеристиках, перебирали потом эти тактики применения. Потому что, к сожалению, вернее, к счастью, у них мозгов и креатива не так много, как у украинцев.

Однако производственных возможностей у них больше на текущий момент, чем у Украины. Россияне те решения, которые перебрали от нас путем агентуры, разведки, анализа информационного пространства, достаточно быстро внедряют в системное масштабное производство.

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Что сейчас является насущным для украинских военных?

Подавляющее большинство хотят помочь готовым изделием, то есть дроном, например, FPV или разведывательным. Это понятная ценность, ведь есть дрон, который будет направлен в сторону врага.

Однако для того, чтобы дрон оказался в воздухе, в разных случаях, в зависимости от его качества, иногда надо вложить дополнительно 25 долларов, а иногда и до 200 долларов. Поэтому всегда, когда коммуницируете, обращайте внимание на насущные потребности в настоящее время того или иного подразделения, или воинской части.

Как это происходит? Вот нам поставило государство FPV-дроны и дополнительно волонтерские организации, международные партнеры, и благодаря украинской нации мы закупили.

Я понимаю, что на этот период времени, на неделю, у меня дронов хватает. Однако не хватает и комплектующих. Тогда я обращаюсь к украинской нации и говорю, помогите, пожалуйста, комплектующим.

Потребности будут всегда в РЭБ-системах, в беспилотных системах ударного типа действия, разведывательного типа действия и многом другом. В ремонте автотранспорта, ведь сейчас переходный зимний период, поэтому нужна резина. Однако надо персонально помогать по запросу подразделения или конкретному подразделению по тем потребностям, которые актуальны сейчас.

Батальону "Ахиллес" сейчас требуется дополнительное финансирование на ударные крылья с искусственным интеллектом. Это те крылья ударного типа действия, которые помогают уничтожать врага, в том числе и в БНР, и достаточно глубоко на временно оккупированных территориях.

Чем больше мы врага выбиваем в его тыловых частях, тем меньше их доходит до передней линии.

Поэтому просим поддержать батальон "Ахиллес", а именно дособирать средства на эти крылья. Общий сбор на 5 миллионов гривен, уже удалось собрать почти 3,5 миллиона.

Поддержать сбор можно по ссылке.