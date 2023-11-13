Чуда не будет: чего ожидать от врага зимой

Приближаются морозы. А вместе с ними и очередная попытка агрессора отбросить Украину в средневековье – без света, тепла, связи и прочих атрибутов цивилизации.

Количество ракет у врага такое же как и в прошлом году

По оценкам ГУР, с которыми сходятся мои собственные расчеты, недоимперия накопила около тысячи дальнобойных ракет – крылатых и баллистических.

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К этому можно потенциально добавить около трехсот зенитных ракет С-200 и С-300, которые враг может использовать в режиме "поверхность-поверхность". Но их настоящая прицельная дальность составляет менее 100 километров. Соответственно, они угрожают, в первую очередь, прифронтовым городам и серьезно повлиять на всю нашу критическую инфраструктуру не могут.

За прошедшую зиму по нашим энергостанциям были выпущены около тысячи ракет разных типов. То есть цифры по ракетам практически тождественны.

А вот "Шахедов" у врага по крайней мере вдвое больше, чем в прошлом году. Значительная часть из них обладают улучшенными характеристиками – их сложнее засечь с помощью радиолокаторов и других средств.

Кроме того, враг учится. В течение лета он пытался максимально точно установить координаты наших объектов инфраструктуры, в том числе и с помощью агентуры, о чем свидетельствует оперативная информация СБУ. Также россияне тестируют нашу ПВО. Маршруты полетов вражеских ракет и беспилотников становятся более сложными для перехвата.

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Не удивлюсь в случае изменения тактики применения. Вполне возможно, что агрессор попытается атаковать комбинированными волнами несколько суток подряд – это усложнит наши возможности по ремонту разрушенных объектов.

Украинская хозяйственность нам на пользу

Теперь что мы можем противопоставить.

Наши ПВО и ПРО заметно усилились за год, Украина сейчас – одна из самых защищенных с воздуха стран. В ВСУ создали мобильное подразделение "охотников за Шахедами", бойцы которого могут быстро выдвигать на перехват вражеских воздушных атак.

Но мы не маленький Израиль, всю нашу территорию надежно прикрыть невозможно. До 10%, а по некоторым регионам до 30% российских ракет и беспилотников будут прорываться.

Наши энергетики сейчас гораздо лучше подготовлены к противодействию атакам. Есть схемы оперативного переключения, есть схемы "энергетических островов", с помощью союзников накоплен определенный запас запчастей. При этом следует помнить, что далеко не всю энергетику за лето – осень удалось отстроить (руководство ДТЭК говорит, что только 70%).

Проведены текущие работы на атомных энергоблоках. Теперь не будет необходимости останавливать их во время холодов для регламентных мер.

Энергетики вместе с местными властями пытаются максимально защитить наиболее уязвимую часть энергосетей – трансформаторные подстанции, которые от попадания загораются, как бенгальские свечи. Конечно, качество этих работ напрямую зависит от того, насколько компетентных и ответственных руководителей избрали общины на местах (вот почему голосовать надо не сердцем, а умом).

Ну, и украинская хозяйственность нам на пользу: в страну ввезены генераторы совокупной мощностью больше целого энергоблока АЭС. Это наш резервный источник энергии, но большим объектам, например городским водоканалам, он, к сожалению, не поможет.

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Очень надеюсь, что истребители F-16 окажутся в Украине как можно раньше. Несколько эскадрилий, которые нам обещают для начала, не существенно усилят наши наступательные возможности, а вот ПВО – ПРО – да. Потому что эти истребители способны надежно перехватывать все виды крылатых ракет, в частности, печально известную Х-22, с которой у наземных зенитчиков до сих пор проблемы. Также они могут прикрывать районы страны, где наземной защиты не хватает.

А дальше следует фактор погоды, прогнозировать который трудно. Если зима будет холодной, то энергосистеме придется работать с перегрузкой, и это повысит риски блэкаута.

Вместо выводов. Не стоит надеяться на чудо, что враг почему-то откажется от попыток затерроризировать украинское население. Зима будет очень тяжелая, но есть все предпосылки пройти ее не хуже предыдущей. Понятно, что полный многодневный блэкаут повлияет на военную логистику, железнодорожную, в первую очередь. Однако это влияние не будет критическим.