В Чехии на съемках фильма подорвались люди: одному провели ампутацию

В Праге на съемках фильма взорвались декорации. В результате инцидента подорвались 3 человека.

Предварительно известно, что взрыв произошел из-за невнимательности. Всех пострадавших доставили в больницу.

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В Праге из-за взрыва пострадали люди

В Праге во время съемок фильма прогремел взрыв. Инцидент произошел на площадке во время съемок кино.

У нас 3 раненых. Один человек находится в тяжелом состоянии, у него травмы нижних конечностей, двое других в сознании, у них есть ожоги и синяки,

– заявила пресс-секретарь спасательной службы.

Вероятно одному пострадавшему ампутировали ноги. Предварительно известно, что взрыв произошел потому, что участники съемок как следует не проверили декорации. Именно поэтому взорвалось вещество в них.

Деталей трагедии не сообщают. Полиция только начинает расследовать дело.

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